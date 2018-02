Slovák sa poriadne vytočil na nákupe: Takú by som jej vylepil po pysku, že by jej dvere dali druhú!

Mladý slovenský otecko sa 16. februára vybral na nákup. No nečakal, že pri jeho aute sa pristaví malé a vyplašené dievčatko. „Bola uplakaná, nevedel som, čo jej je, tak som na ňu prehovoril,“ píše muž. Vystrašené dievčatko mu povedalo, že nevie, kde je jej maminka, ktorá vraj ešte pred chvíľou bola pred obchodom.

Nápomocný muž sa jej teda opýtal, ako jej mama vyzerá. Rozhliadal sa po parkovisku takmer päť minút, no nikde ju nevidel. „Tá malá mi povedala, že býva v oranžovej bytovke,“ priznal Slovák, ktorý dodal, že v meste je toľko oranžových bytoviek, že nemal poňatia, ktorá by to mohla byť. Malému dievčatku otvoril dvere svojho auta, aby jej nebolo zima. No uplynulo 25 minút a po jej matke nebolo ani stopy. Muž začal byť nervózny a v tom momente, keď chcel vytočiť políciu, sa dvaja muži zákona zjavili rovno pred ním. Nervózny muž ich rýchlo oslovil a povedal im o stratenom dievčatku. „Asi 10 minút sme boli pri mojom aute a malej sa pýtali kadečo. No a potom sa milosťpani zjavila,“ píše vo svojom priznaní. Len čo dievčatko zazrelo svoju matku, zakričalo na ňu.

„Malá na ňu zakričala, tak prišla tam ku nám, nacicaná bola ako komár. Po tej ľadovej ceste sa ledva doťapkala za nami a začala tam na mňa vykrikovať, že čo nakladám jej decko do auta,“ píše nahnevaný muž, ktorý dievčatko takmer 40 minút zohrieval v aute. Priznal, že matke mal sto chutí dať jednu výchovnú facku. A to takú, že dvere jeho „medveďa“ by jej dali druhú. Muž podotkol, že našťastie tam boli aj policajti a on sa ovládol. „Tiež mám malú dcérku a tiež približne vo veku toho dievčatka a keď som videl, aká je vyplašená a uplakaná, tak som mal nervy,“ tvrdí muž. Na záver zdôraznil, že takéto nezodpovedné indivíduá, ktoré sa nevedia postarať o deti, by ich ani mať nemali.