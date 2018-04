Slovenka desať rokov randila, bolo to peklo: Posledný vzťah je klincom do rakvy

Dnes, už ako 33-ročná, sa rozhodla zdieľať svoj súkromný život za uplynulé desaťročie. „Ľudia moji, ja som asi prekliata alebo čo,“ píše v úvode. Po nešťastnom slede udalostí, spomína na svoje lásky z minulosti.

Päťročný vzťah a dvaja bratia

Keď mala osemnásť, zamilovala sa do jej rovesníka. Mal troch bratov. „Všetci traja boli šikovní, pracovali, niektorí popri tom aj študovali na vysokej. Mali priateľky a jeden už aj manželku,“ spomína. Hoci sa svojmu priateľovi snažila dohovoriť, ani po piatich rokoch ho nedokázala vymaniť z „mama hotela“. Obaja mali v tom čase 23 a ako tvrdí, stále sa vyhováral na to, že ju nechce zaťažovať a zamestnania striedal ako ponožky. Ako 23-ročná mu tak po piatich rokoch dala definitívne zbohom.

Trojročný vzťah a dvaja bratia

O dva roky neskôr sa však objavil niekto, kto jej opäť vyčaril úsmev na tvári. Ako 25-ročná spoznala prívetivého muža, ktorý bol o tri roky starší. Zhodou náhod mal tiež súrodencov, a to dvoch bratov. Rád jej o nich rozprával. Bol hrdý na ich úspechy, na to, že sú samostatní a že sa usadili. Po zlej skúsenosti z minulosti sa potešila, že konečne našla muža, ktorý mal v bratoch dobrý príklad. „Stretávali sme sa buď u mňa doma - bývam sama, alebo u neho - v detskej izbe,“ spomína na začiatky ich vzťahu. No po čase prišlo sklamanie. Očakávala, že 28-ročný muž by sa o seba mal vedieť postarať, no opak bol v jeho prípade pravdou. „Mama okolo neho stále skákala a ja som zistila, že som opäť natrafila na toho najhoršieho z rodiny, ale nezúfala som,“ píše Slovenka na Facebooku s tým, že bez matky nebol schopný samostatného života. No napriek tomu chcela, aby sa ich vzťah niekam posunul, a tak mu navrhla, aby sa naťahoval k nej. Po mesiaci spoločného bývania prišla ďalšia facka. „Po mesiaci mi došlo, že čaká odo mňa 100-percentný servis a on nebude robiť nič,“ hovorí o vytriezvení z lásky.

Rýchly rozchod, traja bratia

Po druhom rozchode bola opäť dlhšie sama. Tridsiatka jej dýchala na krk. No osud opäť zamiešal karty a do života jej vstúpil ďalší muž, ktorý ju totálne pobláznil. „Usmievavý a vtipný tridsiatnik, ktorý bol síce nezamestnaný, ale všetko bral tak s humorom, že ma totálne zblbol,“ píše v skupine priznania žien. Rovnako ako jej bývalí, aj on býval s rodičmi. Priznáva, že sa duchu modlila, aby keď nie je jedináčik, nebol ten najlenivejší a najhorší zo súrodencov. Spomína, ako ju prvý raz pozval do ich domu - samozrejme, keď neboli rodičia doma. „Všade viseli fotky jeho troch bratov, každý jeden mal rodinku s deťmi a už som vedela, že bude zle,“ priznala. Dodala, že okrem toho, že sa jej rozplynuli všetky nádeje, ju už ani neprekvapilo, že nebol schopný pripraviť jednu kávu. Avšak muž sa vynašiel a navrhol jej niečo, čo jej vyrazilo dych. Keď sa dovyhováral, že nevie, kde majú kávu, ponúkol jej za pohárik rumu. „Vyvalila som na neho oči. Nedala som si, ale on si dal. Fajný rumík o druhej poobede,“ krúti hlavou nešťastná žena. Keď vypil dva poldecáky sa opýtal, či jej nebude vadiť, ak si niečo pozrie na počítači. Po tom, čo mu dala zelenú, sa zdvihla a odišla. „Z chvíľky bola dlhšia chvíľa, keďže zapol nejakú online hru, z rumovej fľaše ubudla polovica a ja som sa zobrala a odišla.“ Do dnešného dňa žena netuší, či si to vôbec všimol.

Osudové prekliatie

Dnes má 33 rokov a obáva sa, že je prekliata. Do života jej totiž vstúpil muž, ktorý je o dva roky starší a javil sa ako vhodný kandidát. No pred pár dňami zistila, že ako jediný žije s rodičmi a... má troch bratov.