Ženy, po tejto SPRÁVE budete chodiť do posilňovne každý deň: Orgazmus priamo pri cvičení!

LONDÝN - Ak sa ženy vyberú do posilňovne, okrem poriadnej driny môžu očakávať aj slastný pôžitok. Podľa vedcov totiž mnohé z nich pri cvičení zažívajú orgazmus. Nech už to znie akokoľvek potešujúco, vyvrcholiť na verejnosti sa môže skončiť aj ako obrovský trapas.

Všetci vieme, že pravidelné cvičenie je dobré pre naše telo. Hoci sa častokrát musíme k nemu premáhať, uvedomujeme si, že nám pomáha zostať zdravým. Vďaka nasledujúcej informácii však budú možno ženy chodiť do posilňovne radšej. Podľa vedcov v nich totiž mnohé zažívajú pri cvičení orgazmické uvoľnenie. Je to spôsobené tým, že počas intenzívneho cvičenia sa uvoľňujú endorfíny, čo vedie až k vyvrcholeniu. Tento stav je známy aj ako coregazmus. Objavuje sa najmä pri brušných cvikoch, ale aj pri bežaní na páse či dvíhaní závažia.

Ešte zaujímavejšie je to, že coregazmus môže pretrvávať hodiny, kedy jeho kontrakcie ženy pociťujú hlavne na bruchu a vnútorných stehnách.

Koregazmus po po prvý raz vedecky popísaný v roku 1953, kedy ho definoval americký sexuológ Alfred Kinsey. Vo svojej knihe Sexual Behavior in the Human Female (Sexuálne správanie žien) píše, že päť percent žien, ktoré sa zúčastnili jeho štúdie, uviedlo, že počas cvičenia prežilo orgazmus. Za normálnych okolností je to samozrejme veľmi príjemný pocit, no keď sa vyvrcholenie dostaví na verejnom mieste, môže sa to stať trápnym problémom.