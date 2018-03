Podceňovaná hrozba: Lekári varujú, ak žijete na takýchto miestach, dávajte si pozor!

WASHINGTON - Rev štartujúceho lietadla, dunenie ťažkého nákladného automobilu, jačiaca siréna ponáhľajúcej sa sanitky. Tieto bežné, ale hlasné zvuky, ktoré nás budia v noci a dráždia vo dne, môžu mať citeľné následky na naše kardiovaskulárne zdravie, varujú odborníci, ktorých cituje denník The Washington Post.

Prílišný hluk môže zvýšiť riziko srdcových chorôb, ako je ischemická choroba srdca, vysoký tlak a zlyhanie srdca, uvádza nová štúdia uverejnená odborným časopisom Journal of the American College of Cardiology.

Jej autori uvádzajú, že hlasné zvuky nielen narušujú spánok, ale môžu tiež vyvolať stresovú reakciu, pri ktorej sa uvoľňujú hormóny, ktoré v priebehu času môžu poškodiť srdce.

"Pred desiatimi rokmi ľudia hovorili, že hluk je len otravný. Ale teraz si myslím, že existujú značné dôkazy, že hluk môže prispieť k vzniku chorôb, a to najčastejšie kardiovaskulárnych," povedal hlavný autor štúdie Thomas Münzel denníku The Washington Post.

Výskum nepreukázal, že nadmerný hluk priamo spôsobuje choroby. Ale ide o rizikový faktor pre vznik kardiovaskulárnych chorôb, rovnako ako napríklad vysoká hladina cholesterolu a obezita, dodal Münzel, ktorý pôsobí v kardiologickom stredisku Univerzitného zdravotného centra Univerzity Johannesa Gutenberga v Mainzi.

Tí, ktorí sú vystavení hluku, ktorý vo dne ruší pri komunikácii a v noci budí zo spánku, môžu mať zvýšenú hladinu stresového hormónu, dodal Münzel. A to si s postupom času môže vybrať daň na telesnej schránke v podobe zvýšeného cholesterolu, krvného tlaku a zrýchleného srdcového tepu.

"Ak to trvá roky, potom človeku hrozí ischemická choroba srdca, infarkt, zlyhanie srdca a arytmia," dodal Münzel. Podľa neho môže byť dlhodobé vystavenie hluku spojené s depresiou a úzkostnými poruchami, rovnako ako s problémami kognitívneho rozvoja malých detí.

Vedci však pripúšťajú, že skúmanie spojenia medzi prílišným hlukom a srdcovými chorobami môžu komplikovať aj ďalšie faktory. Napríklad ľudia, ktorí žijú v značne obývaných oblastiach, kde je zvýšená hladina hluku, sú zároveň vystavení väčšiemu množstvu znečisťujúcich častíc v ovzduší, čo môže tiež spôsobovať srdcové problémy.

Navyše ľudia, ktorí v týchto oblastiach žijú, môžu mať nižšie sociálno-ekonomické postavenie ako tí, ktorí si môžu dopriať pokojnejšie prostredie na život. A to znamená, že nemusia mať prístup k rovnako kvalitnej zdravotnej starostlivosti či zdravšej strave.

Napriek tomu je hluk a to, ako ovplyvňuje zdravie, faktorom, ktorý nemožno ignorovať, uviedol Steve Kopecky, profesor medicíny, ktorý sa špecializuje na kardiovaskulárne choroby na Klinike Mayo v americkom meste Rochester. "Myslím, že je to niečo, čomu by sme mali v každodennom živote venovať väčšiu pozornosť," povedal.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označuje prílišný hluk za "podceňovanú hrozbu", ktorá môže spôsobiť poruchy spánku, horšie výkony v práci aj v škole a poruchy sluchu. WHO odporúča, aby hluk v spálni nepresahoval 30 decibelov, pokiaľ má byť spánok dostatočne kvalitný. Idúce auto pritom vydáva priemerne hluk 70 decibelov, zbíjačka 100 decibelov a štartujúce lietadlo 120 decibelov, uvádza stupnicu hluku WHO.

"Aj keď neexistuje žiadny oficiálne stanovený prah, vieme, že čokoľvek nad 60 decibelov môže zvýšiť riziko srdcových chorôb," dodal Münzel. "Potrebujeme ďalší výskum, aby sme stanovili, aká dĺžka vystavenia hlasnému hluku je škodlivá, ale vieme, že riziko prichádza s dlhoročným vystavením, nie po niekoľkých dňoch."