Tohto sa najviac boja všetci námesační: Mladík vypadol v noci z okna, neuveriteľný koniec

MANHATTAN - Neuveriteľný prípad 35-ročného Randyho, ktorý vypadol z ôsmeho poschodia, vyráža dych. Bol vraj námesačný, keď sa to stalo. Preletel šesť poschodí a dopadol na lešenie na druhom. Po desivom páde neutrpel takmer žiadne vážne zranenia.

Randy Phothisane (35) sa počas nedeľňajšej noci z 28. januára sťažoval svojej priateľke na problémy spojené so spaním. V tú noc boli ubytovaní v apartmáne, ktorý sa nachádzal na ulici South Street v newyorskej mestskej časti Manhattan. Jeho priateľka mu dala užiť lieky, po ktorých mal zaspať.

Záchranná akcia privolaných záchranárov

Tak sa aj stalo, Randy naozaj zaspal. No okolo piatej hodiny ráno sa náhle prebral. Ako informujú zahraničné médiá, jeho priateľka uviedla, že býval námesačný. Jej tvrdenie potvrdil aj Randyho brat, ktorý povedal, že už ako tínedžer mal ťažkosti so spaním. Randy začal bezcieľne blúdiť po apartmáne, ktorý sa nachádzal na ôsmom poschodí. Následne otvoril okno, z ktorého vypadol. Američan dopadol na lešenie, ktoré bolo umiestnené na druhom poschodí apartmánového domu.

Randy Phothisane (35) bol po páde prevezený do nemocnice

Na miesto hrozivého incidentu boli privolaní hasiči a záchranári. Randy bol okmažite prevezený do nemocnice Bellevue v New Yorku. Američan ako zázrakom prežil. Vyviazol len so zlomeninou ľavej dolnej končatiny a rebra. Ľahké poranenia mal aj v oblasti chrbta a hrudníka.