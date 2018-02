Dievčina (23) sa zobudila na druhý deň po žúrke a nemohla sa hýbať: Najhoršia správa v živote

DUNDEE - Keď sa mladá Škótka zobudila v jedno júnové ráno po žúrke, myslela si, že jej závrate a strnulé telo sú len bežná opica. Predpokladala, že všetko rozhýbe, ale pravá časť jej tela zostávala stále ako zablokovaná. Po vyšetrení v nemocnici dievčine stanovili diagnózu, ktorá ju na dlhý čas posadila do kresla. A to doslova.

Dvadsaťtriročná Mollie pozvala minulý rok v lete k sebe priateľov na večeru, ktorá sa predĺžila a zmenila na neplánovanú párty. Tá skončila okolo druhej ráno a hostiteľka si to namierila rovno do postele. Vypila vraj viac prosecca ako inokedy, tak všetko nechala tak a išla si ľahnúť.

Na druhý deň sa zobudila okolo pol desiatej, ale necítila sa ešte vo forme, tak zostala v posteli. Oddanej športovkyni sa však povaľovanie nepáčilo a usúdila, že najlepšie bude, keď svoje unavené telo rozhýbe, preto začala upratovať. Stále však cítila, že pravú časť tela má nejakú zablokovanú a nohu za sebou iba ťahala. Potom sa už nemohla hýbať vôbec.

Dievčina začala mať obavy a zavolala suseda. Vtedy už aj zle artikulovala. V nemocnici Ninewells v Dundee, kde absolvovala CT vyšetrenie, pacientke oznámili, že prekonala mŕtvicu. "Mala som vtedy len 23 rokov, športovala som, nemala som nadváhu. Nerozumiem tomu, ako k tomu mohlo dôjsť," hovorí Molly.

V nemocnici okamžite podstúpila trombolýzu a zdalo sa, že je z najhoršieho vonku. Aktívna mladá žena však zostala naďalej paralyzovaná. Čakalo ju šesť týždňov intenzívnej fyzioterapie a pracovnej terapie. Po prepustení z nemocnice sa o ňu musela starať jej štyridsaťšesťročná matka. "Nikdy predtým som si neuvedomovala, aké je vzácne, keď sa ráno po prebudení postavím z postele, môžem sa umyť, upraviť a ísť do práce. Tieto veci sa zrazu pre mňa stali nedosiahnuteľné, so všetkým mi musela pomáhať mama," pokračuje Dochertyová.

Od nepríjemnej udalosti ubehlo už sedem mesiacov a Molly sa vďaka cvičeniu, neúnavnej bojovnosti a podpore rodiny pomaly dostáva do formy. "Mala som obrovské šťastie, že som sa rýchlo dostala do nemocnice a lekári zasiahli včas. Inak by boli následky katastrofálne." Dievčina zároveň premýšľa nad tým, čo mohlo toto ochorenie v jej prípade spôsobiť. Nikdy nebrala žiadne lieky, jedine antikoncepciu. Možno to bol spúšťač všetkého.