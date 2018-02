Lekárka varuje ženy: Pred cvičením musíte urobiť jednu dôležitú VEC, inak riskujete chorobu

Doktorku Preethi Danielovú dohnali k odporúčaniam o odstraňovaní mejkapu pred cvičením skúsenosti, ktoré má so svojimi pacientkami. Tie navštevujú jej ordináciu so začervenanou pokožkou tváre, hnisavými zápalmi alebo šupinatými ložiskami. "Ženy zabúdajú na to, že pred cvičením je potrebné odlíčiť sa a poriadne si umyť tvár," upozorňuje.

Pot, ktorý sa počas fyzickej námahy dostáva na povrch, totiž zachytáva nielen zvyšky krycieho krému, ale aj prach a nečistoty, ktoré sa na pleť počas dňa nalepili. Podľa Danielovej by tak mali ženy pred cvičením venovať odlíčeniu a umytiu pleti toľko pozornosti, ako keď si odstraňujú mejkap pred spaním.

"Aj keď sa vám do toho veľmi nechce, urobte to. Môžete sa tak vyhnúť mnohým problémom," radí odborníčka. Ak totiž zostanú póry uzatvorené vrstvou líčidiel, upchávajú sa, pokožka prestáva dýchať a teplý mokrý pot so zmesou nečistôt vytvára ideálne podmienky pre vznik kožných infekcií a zápalov. "Dôležité je aj to, aby ste si po cvičení vždy umyli tvár. Odstránite tak všetky nečistoty, ktoré sa vám na ňu nalepili počas cvičenia," dodáva lekárka.