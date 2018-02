FOTO Zo sibírskej rieky vylovili zvláštne ryby: Ľudia sa boja, že ide o zmutovaných drakov

NOVOSIBIRSK - Ruský rybár Alexej (25) vytiahol minulú jeseň z rieky Irtyš dve veľmi zvláštne ryby, no svojím bizarným úlovkom sa pochválil až teraz. Jedna šťuka s hmotnosťou 14 kilogramov mala na hlave dva rohy a menšia, vážiaca sedem kilogramov, mala štyri rohy. Jeho kolegovia a kamaráti ich okamžite začali volať draci. Aj napriek varovaniam, že sú potenciálne jedovaté, ich Alexej skonzumoval bez toho, aby to zanechalo nejaké negatívne stopy na jeho zdraví. Hlavy si však ponechal, vysušil a odložil v garáži.

"Bol som tým úlovkom ohromený," povedal Alexej pre The Siberian Times. "Jedna vážila 14 kilogramov, druhá sedem kilogramov. Mali rohy ohnuté smerom k ich chvostu," dodal.

Miestni obyvatelia si teraz lámu hlavy nad tým, ako mohla šťuka prísť k rohom a pýtajú sa, či by príčinou nemohlo byť znečistenie. Už niekoľko rokov totiž existujú obavy z vplyvu spadnutých častí rakiet vypustených z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane.

Novinári vinili trosky, ktoré obsahujú raketové palivo, z chorôb, ktorými trpia deti v tejto oblasti. Okrem toho blízko miesta, kde boli ryby ulovené, sa nachádza aj ťažobná a spracovateľská spoločnosť.

Arkadij Baluškin, šéf Ichtyologického laboratória na Zoologickom inštitúte Ruskej akadémie vied, je však skeptický pri označovaní znečistenia za príčinu. "Akákoľvek zmena, ktorá sa deje pod vplyvom chemických látok alebo ožarovania, nevedie k takýmto novým formáciám," povedal.

"Šťuka by zostala stále šťukou. Mohol by u nej vzniknúť nádor alebo edém, a to sú typické choroby pre tieto druhy. Ale nemala by mať žiadne rohy. Aby som potvrdil, že ide o šťuku s rohmi a nie o inú rybu, musel by som ju vidieť osobne," vyjadril sa odborník.