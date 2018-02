Muž bol nespokojný v práci, manželka dostala nápad: Teraz sú z nich multimilionári

Nemenovaná žena, ktorá pracuje v banke, kúpila online žreb iba náhodou. "Manžel mal problémy v práci. Bol veľmi nespokojný, tak som to skúsila, že to snáď vyjde," spomína. Neskôr sa prihlásila na stránku, aby skontrolovala, či náhodou nevyhrali. Keď potom zistila, že jackpot vo výške 10 miliónov austrálskych dolárov (6,5 milióna eur), je ich, myslela si, že sa jej to iba sníva.

"Už sme všetko poriadne oslávili a teraz porozmýšľame, čo ďalej," tešia sa výhercovia. Peniaze vraj vyriešia veľa vecí. Vyplatia hypotéku za dom, manžel môže odísť z frustrujúceho zamestnania a venovať sa rodine. Okrem toho plánujú zabezpečiť deti. Žena zatiaľ o odchode z banky nepremýšľa, pretože ju jej práca baví. Veľmi sa teší z toho, že môžu začať nový život, o akom kedysi iba snívali.

Na záver dodáme, že výhernými číslami, ktoré vyžrebovali v lotérii Oz Lotto utorok 30. januára, boli 24, 12, 45, 5, 40, 31 a 2, a dodatkové čísla 30 a 16.