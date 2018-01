Mladík doma rozrezal stôl, ktorý kúpil v IKEA: Keď zistil, z čoho je vyrobený, ostal v šoku

Vo väčšine domácností sa nájde aspoň jeden kus nábytku zakúpený v predajni tejto známej nábytkárskej firmy. Asi nikto neočakáva, že za pomerne priaznivé ceny dostane pravý dub, ale to, na čo prišiel mladík zo Spojených štátov, rúca o Ikea asi aj tie najtriezvejšie predstavy.

James Sutter si v nej nedávno kúpil stôl, ktorý sa doma rozhodol ešte trochu vylepšiť. Rozrezal ho na dve polovice, ktoré chcel upraviť a potom stôl zmontovať po svojom. Potom si ale všimol výplň oboch častí a zostal v šoku. Stôl bol totiž vyrobený z obyčajnej lepenky. O svojom náleze informoval na Twitteri. "Vždy som vedel, že nábytok z Ikea sa nevyrába zo žiadneho dreva, že je to len drevotrieska s dyhou navrchu. Včera som ale zistil, že to nie je ani drevotrieska. Ľudia, nábytok z Ikea sa vyrába doslova z kartónu," napísal.

I always knew that Ikea furniture was fake wood—particle board with a veneer on top. Fine, whatever. But last night I sawed into my desk and discovered the particle board *itself* is a lie.



FOLKS IKEA WOOD IS LITERALLY CARDBOARD. pic.twitter.com/0vFYaBu5J8