Kamarátky si chceli pozrieť Sagradu Famíliu: Dorazili na miesto a poriadne sa strápnili

LONDÝN/BARCELONA - Pomýliť si počas cestovania v cudzej metropole smer trasy alebo skončiť v inej časti mesta nie je nič neobvyklé. Ale nenájsť katedrálu Sagrada Família, ktorej obrázok zíza na turistov z každej barcelonskej pohľadnice, to sa podarí málokomu. Dve Londýnčanky to dokázali a doteraz sa na svojom zážitku dobre zabávajú.

Emma Jonesová a Catriona Doweová sa vraj nemohli dočkať chvíle, kedy dorazia do Barcelony a uvidia slávnu katedrálu Sagrada Família. Napriek tomu, že kvetnato rozprávajú o tom, že to bol hlavný cieľ ich cesty, urobili chybu, ktorá znie ako dobrý vtip o blondínkach. "Veľa sme o katedrále počuli, niečo sme si aj naštudovali. Z historických stavieb bola pre nás to najdôležitejšie, čo sme chceli vidieť," hovorí Emma.

Španielska metropola obe dievčatá fascinuje už dlho, pretože je plná úchvatnej architektúry, histórie a skvelých reštaurácií. Zadali teda do aplikácie CityMapper cieľ svojej cesty a vyrazili. Keď konečne dorazili pod obrovské múry katedrály, zaplatila každá štyri eurá za prehliadku a ďalších päť eur za možnosť pokochať sa výhľadom z veže. "Zdalo sa nám to málo, ale neprotestovali sme," pokračuje Jonesová.

​

Keď sa dostali hore a tešili sa z nádherného výhľadu na slnkom zaliate mesto, uvideli v diaľke obrovský majestátny kostol. "Bol nám veľmi povedomý. Až vtedy sme si uvedomili, že sa pozeráme na Sagrada Famíliu, ktorú sme chceli navštíviť. Potom sme zistili, že stojíme na veži Barcelonskej katedrály," smejú sa Britky. Po neplánovanej prehliadke katedrály sa konečne dostali aj k Sagrade Famílii, ktorá bola od nich vzdialená zhruba štyri kilometre. "Keby sme si tie katedrály nepoplietli, bol by to úplne obyčajný výlet a nemali by sme na čo spomínať," dodáva Catriona.