Aj v dospelosti máte doma plyšové hračky? Psychologička prezradila, čo to o vás vypovedá

PRAÍŽ - Plyšová hračka v dospelosti nemusí byť nutne znakom nezrelosti. Je symbolom detstva a do života dospelých vstupuje častejšie, než by sme verili. Či už to je dôkaz prílišnej sentimentality, potreby zakotvenia alebo znak nezrelosti, plyšová hračka o nás často veľa vypovedá, píše francúzsky týždenník L'Express.

Apartmán dvadsaťosemročnej Irène má všetko, čo si príbytok mladej, ale dospelej ženy žiada: moderný nábytok, drahé elektrické spotrebiče, plochú obrazovku. Musíme prekročiť prah spálne, aby sme našli niečo, čo nás prekvapí. Na posteli tróni na vankúši plyšový medvedík.

"Môže to znieť dosť divne, ale dostala som Nounou ako darček k 18. narodeninám. Mamička ho objavila v jednom obchode a rozhodla sa mi ho kúpiť," hovorí mladá žena.

"Asi to vyzerá trochu prekvapivo dostať plyšáka na prahu dospelosti, ale v tej dobe som bola v zložitej situácii. Začínala som študovať v Paríži, začala som žiť sama. Myslím, že som potrebovala niečo, čo by mi dodávalo pocit bezpečia a trochu nehy pri týchto závažných zmenách, ktoré som veľmi nezvládala," hovorí Irène.

"Plyšová hračka podľa mňa znamená akési zakotvenie. Ešte dnes si Nounou pre mňa zachoval čosi upokojujúceho. Má svoju vôňu a hebkosť, ktoré ma upokojujú a dodávajú mi silu. Keď som smutná, unavená alebo sa cítim byť zraniteľná, vezmem si ho k sebe. robí mi to dobre," priznáva Irène.

"Samozrejme som si vypočula rôzne trochu ironické poznámky a komentáre ohľadom mojej údajnej nezrelosti. Niektorí z mojich priateľov považovali za nevhodné, že si Nounou nechávam v noci pri sebe. Avšak s ním nespím. Nechávam si ho v noci pri hlave postele," zveruje sa Irène.

"Pripomienky tých či oných ľudí sa ma vôbec nedotýkajú. Nevšímame si ich. Vediem naplnený život, robím veľa vecí a staviam sa k problémom čelom. Necítim sa byť nijako poznamenaná tým, že mám plyšovú hračku. Naopak, považujem skôr za zdravé, že dokážem prijať túto časť seba samej, túto potrebu upokojenia vo svete, ktorý nie je vždy jednoduchý," dodáva Irène.

"Málokto to prizná, ale veľa dospelých má plyšové hračky," potvrdzuje psychologička Catherine Pierratová, ktorá sa špecializuje na detstvo a symboliku plyšových hračiek. "U malých detí to je predmet, ktorý zaisťuje spojenie medzi domovom a vonkajším svetom. Je to väzba, ktorá umožňuje postupné odpútavanie od matky," hovorí.

"U dospelých je to trochu iné: plyšová hračka už nie je väzba či puto, ale zachováva si svoju upokojujúcu funkciu. Často si vyberáme predmety pre ich citovú dimenziu, napríklad to môže byť časť oblečenia milovanej osoby. Môže to tiež svedčiť o sklonoch k poverčivosti. Dieťa prisudzuje svojej hračke magickú moc," vysvetľuje Catherine Pierratová.

"Dospelý robí svojím spôsobom to isté. Hračka ho chráni pred ťažkosťami v živote. Každý jej prisudzuje to, čo od nej očakáva, a premieta to do nej. V žiadnom prípade to nie je známka nezrelosti, skôr symbol všetkých emócií, ktoré sa skrývajú v hĺbke nášho mozgu. Skrátka prostredníctvom plyšovej hračky v nás ožíva najkrajšia časť detstva," dodáva Pierratová.