Mladíka nepustili na palubu lietadla, pretože mal oblečené TOTO: Nikdy neurobte tú istú chybu

Ryan Carney Williams, ktorý má prezývku Ryan Hawaii, mal 10. januára letieť z Islandu do rodného Anglicka. Na letisku Keflavík bol však zadržaný, pretože sa snažil vyhnúť zaplateniu poplatku za nadmernú batožinu. A to tak, že si na seba navliekol osem párov nohavíc a desať košieľ, ktoré sa mu už nezmestili do kufra. Keď si to všimla pracovníčka spoločnosti British Airways, s ktorou mal letieť, odmietla mu vydať letenku. "Držia ma na letisku, pretože som si už nemal kam dať veci, tak som si ich obliekol," posťažoval sa na Twitteri.

@British_Airways hi being held at Iceland Keflavik airport because I had no baggage put all the clothes on and they still won't let me on. Racial profiling? Or..... pic.twitter.com/NKgpe1cPFP