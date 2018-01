Roberto (55) dlhé roky tvrdil, že má najdlhší penis na svete: RÖNTGEN odhalil šokujúcu pravdu

Sebavedomý Roberto sa už roky bije do pŕs a tvrdí, že má najdlhší penis na svete. Jeho snahou bolo oficiálne zaregistrovať tento fakt aj do Guinessovej knihy rekordov. No Newyorčan Jonah Falcon, aktuálny rekordman so 44-centimetrovým údom, vyhlásil, že Cabrero je podvodník.

Roberto Esquivel Cabrera

Týchto dvoch sokov rozsúdil až uznávaný lekár Jesus Pablo Gil Muro, ktorý prekvapujúco zistil, že reálna dĺžka Robertovej mužnosti je "len" od 24 do 34 centimetrov. Odborné vyšetrenie totiž odhalilo, že zvyšné centimetre penisu tvorí predkožka, ktorú si Mexičan zámerne naťahoval.

Roberto Esquivel Cabrera

"Bol posadnutý dĺžkou svojho penisu," povedal Gil Muro na adresu Cabreru. Ten údajne už ako tínedžer používal závažia na to, aby svoje prirodzenie zväčšil.