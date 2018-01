FOTO V rozkroku Mexičana (55) visí neuveriteľne vyvinutý penis: Nechce sa ho vzdať

Keď príroda nadeľovala mužom penisy, Roberto Esquivela Cabrera stál určite v prvom rade. V prípade tohto 55-ročného Mexičana ide o skutočnú anomáliu, pretože dĺžka jeho pohlavného údu dosahuje neuveriteľných 48 centimetrov. "Chcem, aby bol môj penis zapísaný do Guinessovej knihy rekordov. Ale takáto kategória v nej neexistuje," hovorí.

Roberto je tak zapísaný iba do zoznamu zdravotne znevýhodnených, pretože jeho masívny úd mu bráni normálne sa hýbať a pracovať. Napriek tomu nehodlá svoj zdravotný stav riešiť. "Stačil by chirurgický zákrok a mohol by viesť normálny život, pracovať a mať deti," poznamenal lekár David Salazar González. "Lenže on to odmietol, vraj chce byť iný ako ostatní muži."

Keďže Cabrera odmietol prijať ponuku lekárov, úrady mu spočiatku odmietli uznať nárok na registráciu v zozname zdravotne znevýhodnených. Nakoniec však jeho žiadosť schválili a obdarený muž dostáva skromnú ekonomickú pomoc od štátu. Zdá sa však, že si možno v budúcnosti finančne prilepší. Po zverejnení fotografií jeho penisu prejavili o neho záujem producenti pornofilmov. On sám sa zatiaľ k týmto ponukám nevyjadril.