Šesť TIPOV, ako rýchlo vyliečite boľavé hrdlo: Pomáha aj jedna sladká dobrota

Nepríjemné svrbenie, pálenie a ťažkosti s prehĺtaním. To všetko vie človeka odstaviť od každodenného fungovania. Pomocou týchto šikovných domácich trikov sa však už ďalej nemusíte trápiť. Protizápalové pilulky s účinnými látkami ako paracetamol, ibuprofén, či s účinnou kyselinou acetylsalicylovou, vám uľavia od bolesti a zápalu. Zabehnutým riešením sú aj rôzne pastilky na cmúľanie a rovnako dobre fungujú i sprejové roztoky. No tieto menej známe, ale predsa veľmi účinné triky, vás opäť dajú dokopy.

Kloktanie slanej vody

Do hrnčeka teplej vody stačí rozpustiť len polovičnú čajovú lyžičku soli. Ak budete slanú vodu kloktať aspoň dvakrát denne, rýchlo stiahnete opuch hrdla a vyplavíte z ústnej dutiny všetky škodlivé baktérie. Do slaného nápoja si môžete primiešať aj lyžičku medu. Slaná voda je zároveň aj najjednoduchším trikom, ako uvoľniť upchaný nos. Stačí, ak si troška slanej vody vlejete do dlane a následne vdýchnete.

Pite viac tekutín

Zabudnite na horúce čaje. Čím studenšiu vodu budete piť, tým viac ulahodíte vášmu boľavému hrdlu. Ak neviete, či pijete dostatočne, pozorujte váš moč. Ak je svetlý a číry, váš pitný režim je v poriadku Naopak, ak je tmavý, pridajte viac tekutín. Ak sa vám predsa žiada horúci čaj, pite len bylinkový. Vďaka vysokému podielu antioxidantov môžete siahnuť aj po čiernom či zelenom čaji. Pridať môžete aj med.

Marshmallow cukríky

Sladké penové cukríky pokladá väčšina ľudí za nezdravé. Avšak kontroverzná štúdia tvrdí niečo iné. Účinná látka miazga, ktorú cukríky obsahujú, sa bežne používa na liečbu kašľa a je súčasťou liekov na boľavé hrdlo.

Slepačí vývar

Tradičný všeliek na všetko. Aj na boľavé hrdlo. Kvalitný slepačí vývar vás nielen zasýti a doplní vám chýbajúce tekutiny, ale svojimi protizápalovými vlastnosťami vás odbremení od rezavej bolesti v krku. Vývar obsahuje vysoký podiel sodíka, ktorý pomôže pri liečbe tak ako kloktanie slanej vody.

Kvalitný spánok

Dobrý odpočinok a spánok je na nezaplatenie. Ak sa chcete zbaviť bolesti, doprajte si dlhý a ničím nerušený spánok v teplej posteli.

Zvlhčovač vzduchu

Komplikácie s dýchaním môžu byť spôsobené aj suchým vzduchom, ktorý poškodzuje dýchacie cesty. Praktický zvlhčovač vzduchu je vynikajúca pomôcka, ako si zabezpečiť kvalitnejší prísun kyslíka.