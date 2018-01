Blogerka svojou silvestrovskou FOTO priviedla ľudí do šialenstva: Svojho priateľa si nezaslúžiš!

LOUISVILLE - Americká blogerka sa stala internetovou hviezdou. Avšak nie je to ďalšia supermodelka či fitnesska. Melissa Gibsonová svojimi plnými krivkami inšpiruje státisíce ľudí po celom svete. Chce ľudí trpiacich nadváhou inšpirovať, no prostredníctvom svojich fotiek a príspevkov sa potýka aj s nenávistnou a osočujúcou kritikou. Po tom, čo sa ukázala v minišatách so svojím priateľom, sa strhla poburujúca diskusia.

Mladá a úspešná americká blogerka Melissa Gibsonová má na svojich sociálnych sieťach státisíce fanúšikov. Mnoho z nich ju však nesleduje kvôli obdivu. Melissa si to uvedomuje a svojim falošným fanúšikom dopriala pohľad, na ktorý nikdy nezabudnú. Na Nový rok zverejnila silvestrovskú fotku so svojím priateľom.

Fotka, na ktorej je odetá v koktejlových šatách bozkávajúc so svojou polovičkou vzbudila množstvo emócií. "Choď do fitka a lepšie jedz. Si strašne tlstá a radšej budem fajčiť, akokeby som mala nosiť tvoju veľkosť oblečenia," napísala do komentáru jedna z jej sledovateliek.

Nenávistné komentáre narážajúce na to, že si svojho partnera nezaslúži neutíchali. Ostro stupňujúcu diskusiu Melissa vyvrátila v ďalšom príspevku. „Ľudia sú zvyknutí súdiť, ale my budeme za našu lásku stále bojovať,“ napísala na svojom Instagrame Melissa. Blogerka v celom príspevku zhrnula, akí sú ľudia povrchní, pretože hľadia iba na výzor. „Ja odmietam hrať podľa ich pravidiel. Rok 2018 je rokom lásky, ktorý nesúdi podľa váhy, veku, sexuálnej orientácie či pohlavia. Nie je to ani o rase a ani o náboženstve. Vtedy je to oveľa väčšia zábava,“ odkazuje ľuďom Melissa.