FOTO Nemecká televízia prišla so šialeným nápadom: Z tohto sa sto súťažiacich určite zblázni

Reality show v štýle Big Brother, pri ktorých diváci sledujú život skupiny ľudí uzavretých v jednom dome, priniesli za posledné roky množstvo svojráznych nápadov, ktorými sa ich tvorcovia snažili prilákať pozornosť. Nový program nazvaný Vypadni sakra z môjho domu (Get the F * ck out of my House) si ju chce získať tým, že 55 mužov a 45 žien natlačí do domu s plochou 116 metrov štvorcových.

K čomu to povedie, je zrejmé zo záberov, ktoré televízna stanica dopredu zverejnila. Desiatky ľudí sa na nich stláčajú v obývačke alebo malej kuchyni, kde márne hľadajú niečo poriadne na jedenie, ďalší zase tvoria dlhú frontu pri dverách do jedinej kúpeľne so záchodom v dome. Večer potom súťažiaci zložito hľadajú miesto na spanie - veľká časť z nich skončí na zemi, niektorí ale napríklad aj na kuchynskej linke.

Stiesnená atmosféra domu, ktorý má síce záhradu, do ktorej ale nikto nesmie ísť, vedie rýchlo k hádkam o jedlo i ďalšie základné potreby. Útechu pre rad súťažiacich, ktorí si so sebou mohli vziať len minimum osobných vecí, môže predstavovať aspoň fakt, že päťizbový dom môžu kedykoľvek opustiť, aj keď sa tak pripravia o šancu na víťazstvo.

To si odnesie ten zo súťažiacich, ktorý v dome sledovanom 34 kamerami vydrží najdlhšie. Najmladší kandidát má 19 rokov, najstarší 82. Okrem Nemecka pochádzajú aj z Rakúska a Švajčiarska. O tom, kto dom opustí najskôr, môže okrem nich samotných rozhodovať aj "šéf domu", ktorého si súťažiaci volia každý týždeň. Šéf domu má potom len pre seba k dispozícii izbu s veľkosťou 33 metrov štvorcových aj s kúpeľňou a záchodom.