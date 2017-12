Toto je 25 najčastejšie hackovaných HESIEL roka 2017: Nájdete to svoje medzi nimi?

Okrem bilancovania sa začiatok nového roka spája sa aj s predsavzatiami, sľubmi a novými plánmi. A pokiaľ si plánujete do nového roka zmeniť prístupové heslo k vaším súkromným údajom, mali by ste ho porovnať so zoznamom najčastejšie hacknutých hesiel za uplynulý rok. Vydali ho bezpečnostné aplikácie a poskytovateľ služieb SplashData. Ani tento rok nie sú výsledky žiadnym prekvapením. Zoznam je vydávaný už siedmy rok a napriek varovaniam sa rok čo rok milióny ľudí spoliehajú na jednoduché slovné a číselné vzorce, dátumy narodenia a mená partnerov.

„Hackerom tiež stačí použiť bežné pojmy z hudobného, filmového priemyslu a športu, aby prenikli do účtov online. Dobre vedia, že mnohí ľudia používajú tieto ľahko zapamätateľné slová,“ vysvetlil výkonný riaditeľ spoločnosti SplashData Morgan Slain. Autori zoznamu napriek nepoučiteľnosti užívateľov online služieb stále dúfajú, že jeho zverejnenie prinúti ľudí viac premýšľať o bezpečnosti na internete. „Dĺžka vášho hesla je kľúčom k ochrane vašich údajov,“ hovorí Slain. Napríklad pri hesle „correct horse battery staple“ by počítačovému programu trvalo asi 500 rokov, kým by ho rozlúskol. Skúste si preto vaše heslo porovnať so zoznamom aj vy a prípadne zvážiť jeho použitie. V zátvorke je uvedené porovnanie s minulým rokom.

1. 123456 (nezmenené štvrtý rok za sebou)

2. Heslo (nezmenené)

3. 12345678 (minulý rok 4. miesto)

4. qwerty (minulý rok 6. miesto )

5. 12345 (minulý rok 3. miesto)

6. 123456789 (nové)

7. letmein (nové)

8. 1234567 (nezmenené)

9. futbal (minulý rok 5. miesto)

10. iloveyou (nové)

11. admin (minulý rok 15. miesto)

12. Vitajte (nezmenené)

13. opica (nové)

14. prihlásenie (minulý rok 11. miesto)

15. abc123 (minulý rok 14. miesto)

16. starwars (nové)

17. 123123 (nové)

18. Drak (minulý rok 19. miesto)

19. passw0rd (minulý rok 18. miesto)

20. majster (minulý rok 21. miesto)

21. Dobrý deň (nové)

22. sloboda (nové)

23. čokoľvek (nové)

24. qazwsx (nové)

25. trustno1 (nové)