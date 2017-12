FOTO Táto osemčlenná rodina nepozná nudu: Svojím vianočným pozdravom pobavila milióny ľudí

Seawrightovci každoročne počas sviatkov praktizujú veľké rodinné fotenie. Tento rok však bolo niečím výnimočné. Nikto z nich ani len netušil, že ich fotka obletí celú sociálnu sieť a pobaví státisíce ľudí. „Nikdy sme nečakali takú masovú odozvu, ktorú na nás naša dcéra narafičila,“ povedala matka Emily, Diana Seawrightová pre americký portál ABC News.

Diana Seawrightová prezradila, že výroba rodinných kariet je u nich akousi tradíciou, bez ktorej by si nevedeli predstaviť svoje Vianoce. Diana so svojim manželom vyrábajú tabule už tridsať rokov a začali s tým ešte predtým, než mali deti.

Emily Seawrightová zavesila ich najnovšiu komickú rodinnú fotografiu na sociálnu sieť a za dva dni mala vyše 285 tisíc pozitívnych odoziev a desaťtisíce zdieľaní po celom svete.

thank you @Minted for the 100 free Christmas cards does anyone want one? I only know 4 people lol pic.twitter.com/eIVgoeisMQ