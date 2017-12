Adrian dostal na Vianoce kopačky: Darček na rozlúčku na FOTO neotvoril ani po 47 rokoch

EDMONTON – Odolať radosti z rozbaľovania vianočných je pre mnohých priam nemožné. Príbeh Kanaďana Adriana Pearceho je preto nepochopiteľný pre všetkých, ktorí majú problém udržať zvedavosť na uzde do Štedrého večera, vyhľadávajú domáce skrýše, v predstihu rozbaľujú nájdené darčeky a nie sú schopní vydržať až do Vianoc.

Príbeh Kanaďana Adriana Pearceho a jeho priateľky Vicky sa začal písať na Vianoce v roku 1970, keď mu jeho milovaná dala kopačky práve v najkrajšom období roka.

Adrian Pearce

Napriek tomu, že sa mladík tešil na spoločné vianočné prázdniny, jeho priateľka bola neoblomná a oznámila mu, že končia. Zrejme chcela zároveň zmierniť bolesť z rozchodu a venovala Adrianovi vianočný darček na rozlúčku.

Adriana Pearce a jeho bývala priateľka Vicky

Sklamaný a nešťastný muž síce darček prijal, ale po príchode domov ho hodil pod vianočný stromček a rodine oznámil, že ho nikdy neotvorí. Možno vtedy ani sám neveril tomu, že sľub naozaj dodrží.

Sedem rokov po rozchode sa s mužom skontaktovala mladšia sestra expriateľky a dala mu telefónne číslo na sestru. Napriek tomu, že sa opäť stretli, nedali sa dohromady a odvtedy neboli v žiadnom kontakte. Adrian sa po čase oženil a založil si rodinu. Každý rok na Vianoce si pod stromček ukladal nerozbalený balíček od svojej ex a naozaj ho nikdy neotvoril.

Jeho manželka to síce spočiatku tolerovala, ale po niekoľkých rokoch jej to začalo vadiť. Napriek tomu si Adrian darček vždy na Vianoce pozrel a spomenul si na Vicky. „Po rozchode som si ten darček nechal a dúfal som, že sa dáme znovu dohromady,“ hovorí Kanaďan. „Teraz je už z toho zvyk. Baví ma to vzrušenie, pretože naozaj neviem, čo je vo vnútri.“

Adrianov nerozbalený darček od jeho expriateľky

Na sociálnej sieti po štyridsiatich siedmych rokoch hľadá svoju bývalú lásku a jeho manželka ho podporuje. Po päťdesiatich rokoch, čiže v roku 2020, plánuje zorganizovať večierok, kde otvorí balíček. Veľmi by ho potešilo, keby mu pri tom asistovala práve Vicky. Výťažok z celej akcie chce venovať na charitu.