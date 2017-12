Mladá Slovenka otvorene o plusoch a mínusoch svojho partnera: Dámy, čo vy na to?

Až trinásť mínusov a iba tri plusy. Vo vzťahu je zjavne väčší vekový rozdiel, keďže mladá Slovenka nedokáže oceniť partnerove mínusy. Nepáči sa jej, že jej partner má trojzmennú prácu a nula percent energie. Niet divu, keďže sa musí ešte aj sám postarať o syna, ktorého vraj pred ňou viditeľne uprednostňuje.

Zato je na druhej strane zodpovedný, vie dobre variť a má dokonca aj vlastný byt. No zasa sa slečne nepáči, že jej polovička má vraj zlé rodinné vzťahy s jej potenciálnym svokrom a jeho matka žije v zahraničí.

Okrem toho ich sexuálny život je na bode mrazu. Jej partner vraj nie je vôbec kreatívny a tri minúty jej nestačia. Vytkla mu aj to, že sa stále nevie korčuľovať a ani lyžovať.

Za jeho veľký nedostatok pokladá aj to, že nemá žiaden čas a financie na cestovanie, no bodaj by áno, keď má trojzmennú prácu a ťahá celú domácnosť sám. Jeho partnerka sa cíti zanedbaná a ako posledné svojmu partnerovi vyčíta to, že nemá ani vodičský preukaz.