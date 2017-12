Najkrajší symbol sviatkov: Vianočný stromček má bohatú históriu, poznáte jeho legendu?

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Jedným z jedinečných symbolov spätých so sviatkami lásky a pokoja je vianočný stromček. Jeho história sa začala písať v nemeckom protestantskom prostredí. Prvé zmienky o vianočnom stromčeku pochádzajú z nemeckých Brém, približne z roku 1570. Pôvodne išlo o stromček alebo väčšiu vetvičku zdobenú ovocím, orieškami, sladkosťami alebo len symbolickou ozdobou. Okolo 17. storočia začali stromčeky vo veľkom prenikať do bežných domácností. Zvyk si obľúbili najskôr v mestách, postupne na dedinách a v 18. storočí prekročil hranice Nemecka a rozšíril sa do celého sveta vrátane Slovenska.