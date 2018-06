Merkelová sa stretla s Macronom: Chcú sa dohodnúť na reformách EÚ

Lídri dvoch najväčších európskych ekonomík sa pokúsia dopracovať ku kompromisu medzi Macronovou odvážnou víziou veľkej zmeny EÚ a postojom Nemecka, ktorý je opatrnejší, najmä pokiaľ ide o financie. Merkelová i Macron zdôraznili, že blok sa musí na svetovom javisku naučiť stáť za svojimi záujmami v čase, keď americký prezident Donald Trump otvorene vyzýva EÚ na obchodnú vojnu, ako aj na súperenie v oblasti bezpečnosti a klimatickej politiky.

Lídri sa stretli v kancelárkinom vidieckom sídle Meseberg, ležiacom 65 kilometrov severne od Berlína. Pokúsia sa tu dohodnúť na spoločnom francúzsko-nemeckom postoji pred kľúčovým summitom EÚ, ktorý sa bude konať 28.-29. júna v Bruseli a kde vrcholní predstavitelia Únie prerokujú budúcnosť tohto bloku po brexite. Merkelová a Macron čelia tvrdej opozícii zo strany nacionalistických a pravicových populistických síl vo svojich krajinách, ako aj v Taliansku, Rakúsku a niekoľkých východoeurópskych štátoch.

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire varoval: "Európa je v procese rozkladu. Vidíme štáty, ktoré sa stáčajú dovnútra, snažiac sa nájsť národné riešenia problémov, ktoré si vyžadujú európsky prístup."

"Je nutné navrhnúť nový európsky projekt imigrácie, ekonomiky a financií, aby sa Európa konsolidovala vo svete, kde na jednej strane sú USA a na druhej Čína, pričom my sme chytení niekde v strede," dodal.

Macron: Je potrebný efektívny systém solidarity a zodpovednosti v Únii

"Veríme v európsku odpoveď na výzvy, pred ktoré nás stavia migrácia," citovala Macronove slová tlačová agentúra DPA. Francúzsky prezident pri tom podčiarkol, že mu ide o všetkých 28 členských krajín Únie. Podľa jeho slov je potrebný efektívny systém solidarity a zodpovednosti, v ktorom by utečenci po príchode na starý kontinent boli registrovaní a začalo by sa ich azylové konanie. Doteraz je síce teoreticky za registráciu a konanie zodpovedná krajina, na územie ktorej vstúpili ako prvé, v praxi však tento tzv. dublinský systém často nefunguje.

Macron loboval v Nemecku za viac pozornosti krajinám pôvodu migrantov a tranzitným štátom, osobitne zmienil Líbyu, v spolupráci s ktorou by chcel zlikvidovať prevádzačské bandy. "Humanitárne riziko začína práve potom, keď sa opúšťa pobrežie Líbye," pripomenul francúzsky prezident a dodal, že sa to priveľmi často ukázalo pri lodných nešťastiach vo vodách Stredozemného mora. Macron podporil návrh Európskej komisie, aby sa Frontex personálne posilnil až na úroveň do 10.000 spolupracovníkov. Obaja štátnici podporili v Mesebergu návrh predsedu Európskej rady Donalda Tuska na vytvorenie centier mimo územia Únie, v ktorých by sa posudzovali žiadosti o azyl utečencov a migrantov.

Ako už predtým informovala nemecká kancelárka, Nemecko a Francúzsko chcú v rámci spoločného návrhu rozsiahlej reformy EÚ začať s investičnou ofenzívou na starom kontinente v objeme miliárd eur. V rámci doterajších rozpočtových štruktúr by preto mal vzniknúť rozpočet eurozóny, a to od roku 2021. Rozšírenie investícií by malo zmierniť aj nerovnováhu v Európe, veď bašty populistov sú práve v štrukturálne slabých oblastiach starého kontinentu. Doterajší Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM) by sa mal rozšíriť v Európsky menový fond, aby sa trvalo lepšie chránila pred prípadnými finančnými krízami spoločná európska mena - euro. Navyše sa ráta s jednotnými úpravami pre bankový sektor.