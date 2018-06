Francúzskeho prezidenta oslovil ako kamaráta: Študent dostal ráznu odpoveď

Macron študentovi, ktorý môže byť približne vo veku 14 či 15 rokov, na videu vysvetľuje, že ho má volať buď "pán prezident" alebo "pán". Macron toto video sám zavesil na Instagram, evidentne však asi neodhadol, že vyvolá na sociálnych sieťach množstvo negatívnych a posmešných reakcií.

"Nie, to nemôžeš. Nie, nie, nie. Si na oficiálnej ceremónii a mal by si sa správať slušne," poúča Macron študenta, ktorý ho predtým počas stretnutia prezidenta so študentmi oslovil "Ako sa máš, Manu?". Študent sa mu ospravedlnil, no Macron pokračoval: "Môžeš hrať hlúpeho, ale dnes je významný deň (78. výročie výzvy Charlesa De Gaullea na povstanie proti nacistom - pozn. SITA), takže ma volaj ´pán prezident´ alebo ´pán´. OK?"

Vzápätí sa Macron posunul už k ďalším žiakom, no ešte sa otočil a smerom k "drzému" študentovi dodal: "Najprv študuj, aby si získal diplom a aby si sa vedel uživiť, OK? A potom môžeš poučovať druhých."

Reakcie používateľov sociálnych sietí na Macronove "výchovné" video neboli voči prezidentovi vôbec šetrné. Medzi diskutérmi prevažuje názor, že Macron sa zachoval povýšenecky a ješitne a túto svoju výchovnú prednášku si mohol odpustiť. Objavili sa však aj komentáre, že Macron sa zachoval správne, keďže z chlapcovho familiárneho pozdravu bolo cítiť iróniu, a prezident sa jednoducho rozhodol, že takú mieru drzosti od neznámeho "výrastka" nebude tolerovať.