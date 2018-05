Bašár Asad otvorene: USA a Rusko boli blízko priamemu konfliktu v Sýrii

DAMASK - Moskva zabránila Západu spustiť v apríli ničivý plošný letecký útok na Sýriu a je presvedčená, že sedem rokov trvajúcu vojnu už Damask napriek pokračujúcej americkej "interferencii" takmer vyhral. Uviedol to v rozhovore pre ruskú televíziu RT, zverejnenom vo štvrtok, sýrsky prezident Bašár Asad.

"S každým posunom vpred pre sýrsku armádu, pre politický proces i pre celú situáciu sa naši nepriatelia a naši oponenti - hlavne Západ vedený Spojenými štátmi a ich bábkami v Európe a v našom regióne - pokúšajú v tom pokračovať: buď podporou väčšieho terorizmu, teda privádzaním ďalších teroristov do Sýrie, alebo brzdením politického procesu," povedal Asad korešpondentovi RT v Damasku. Sýrsky prezident konštatoval, že bez zahraničnej podpory by jeho oponenti v krajine boli porazení "do jedného roka".

Asad ďalej uviedol, že po tom, čo Američania museli presunúť svoju podporu v rámci rôznych protivládnych frakcií, a po tom, čo vládne sily za posledné dva roky znovuzískali kľúčové mestá Aleppo a Dajr az-Zaur, Washington "stráca svoje karty" a mohol by tak zasadnúť k rokovaciemu stolu. "Našou výzvou je, ako môžeme odstrániť tento rozdiel medzi ich plánmi a našimi plánmi," poznamenal Asad.

Sýrsky prezident sa domnieva, že čím viac sa blíži koniec vojny, tým zúfalejšie sú kroky jeho oponentov. Ako príklad uviedol údajný chemický útok v meste Dúmá zo 7. apríla (Je to v našom záujme? Prečo a prečo teraz? pýtal sa), čo označil za posledný zúfalý pokus Západu ovplyvniť medzinárodnú mienku, čo sa však nepodarilo.

"Vyrukovali s príbehom, so lžami, ale verejná mienka na celom svete a na Západe sa týmto príbehom nenechala oklamať. Ale oni nemohli len tak odísť. Takže museli niečo urobiť, dokonca aj v menšom rozsahu," povedal Asad na margo spoločných leteckých útokov USA, Británie a Francúzska na údajné sýrske zariadenia chemických zbraní zo 14. apríla. Asad k tomu poznamenal, že Moskva, ktorú Damask požiadal o pomoc v septembri 2015, obmedzuje vplyv Washingtonu v regióne a zasiahla aj v tomto konkrétnom prípade.

"Podľa našich informácií - nemáme dôkazy, máme len informácie a tieto informácie sú dôveryhodné informácie - premýšľali o komplexnom útoku po celej Sýrii... Rusi však verejne oznámili, že zničia základne, ktoré sa budú používať na odpaľovanie rakiet... Táto hrozba donútila Západ, aby to urobil v oveľa menšom rozsahu," uviedla sýrska hlava štátu.

Asad sa v rozhovore pre RT zároveň poďakoval Rusku za to, že nespustilo priamu konfrontáciu s USA, keďže obe krajiny operujú v Sýrii v bezprostrednej blízkosti, a to vo vzduchu, ako aj na zemi. "Boli sme blízko priamemu konfliktu medzi ruskými silami a americkými silami a, našťastie, sa mu podarilo vyhnúť, ale nie múdrosťou amerického vedenia, lež múdrosťou vedenia ruského... Potrebujeme ruskú podporu, ale zároveň sa musíme vyhýbať hlúpostiam Spojených štátov, aby sme mohli stabilizovať našu krajinu," povedal Asad.

Pochválil diplomatické úsilie mierového procesu z Astany a zdôraznil snahu vlastnej vlády získať si srdcia a mysle ľudí obnovením poriadku v oslobodených oblastiach a iniciovaním procesu zmierenia. K tomu však dodal, že víťazstvo ešte nie je úplné. Skupiny ako al-Káida, Daeš a Džabhat Fatah aš-Šám, známy predtým ako Front an-Nusra, a rovnako zmýšľajúce zoskupenia nie sú podľa neho pripravené viesť dialóg.

"Nemajú nijaký politický plán, majú len temný ideologický plán, aký je v akejkoľvek oblasti kontrolovanej al-Káidou kdekoľvek na svete. Takže jediná možnosť, ako sa porátať s týmito frakciami, je použiť silu," uviedol Asad a zdôraznil, že teraz neexistuje krok späť. "Čím bude viac eskalácie, tým rozhodnejšie budeme riešiť problém, pretože nemáte inú možnosť; buď máte krajinu, alebo nemáte krajinu," dodal sýrsky prezident pre RT.