Imigrant, ktorý zachránil dieťa v Paríží, legalizoval svoj pobyt vo Francúzsku: Už má aj prácu

Ide o prvý krok pred získaním francúzskeho štátneho občianstva, ktoré mu v pondelok počas prijatia v Elyzejskom paláci sľúbil prezident Emmanuel Macron. Gassama okrem toho v utorok podpísal zmluvu aj na desať mesiacov služby u parížskych hasičov, dodal Pierre-André Durand, prefekt departementu Seine-Saint-Denis.

Ako spresnili francúzske médiá, 22-ročný Gassama by mal na základe žiadosti o legalizáciu svojho pobytu získať do mesiaca povolenie na pobyt vo Francúzsku na najbližších desať rokov. Následne, do asi troch mesiacov, mu bude udelené aj francúzske občianstvo.

Gassama, ktorý ako ilegálny imigrant žil vo Francúzsku od jesene minulého roku, získal medzičasom na sociálnych sieťach - vzhľadom na spôsob, akým dieťa zachránil - prezývku Spiderman.

Ako uviedol v rozhovoroch pre francúzske médiá, zhodou okolností sa v sobotu podvečer nachádzal v gréckej reštaurácii v blízkosti domu, kde sa odohrávala dráma s dieťaťom držiacim sa zábradlia z vonkajšej strany balkóna na štvrtom poschodí. Mladík sa švihom vyšplhal po balkónoch na štvrté poschodie a dieťa zachránil. Celá akcia trvala asi 30 sekúnd. Videozáznam si na internete prezreli už milióny ľudí.

Otca dieťaťa zadržali pre zanedbanie starostlivosti a dohľadu nad štvorročným dieťaťom, ktoré nechal doma samo, kým šiel na nákupy. Jeho prípadom sa súd bude zaoberať v septembri. Mužovi hrozia dva roky väzenia. Prokuratúra začiatkom tohto týždňa informovala, že otec dieťaťa sa zdržal, lebo hral hru Pokémon Go.

Matka dieťaťa nebola v čase incidentu v Paríži, ale na ostrove Réunion, kde v rozhovore pre miestnu rozhlasovú stanicu vyjadrila záchrancovi svojho syna vďaku. Súčasne poznamenala, že jej manžela síce nič neospravedlňuje, ale to, čo jej synovi, sa mohlo stať aj komukoľvek inému.

Združenia pomáhajúce migrantom v pondelok odsúdili pokrytectvo a vytĺkanie politického kapitálu z Gassamovho prípadu. Deklarovali, že udelenie občianstva Gassamovi svedčí "o tvrdosti imigračnej politiky" vlády prezidenta Macrona.