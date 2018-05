V byte poľského opozičného poslanca horelo: Politik neverí, že to bola náhoda

Požiar podľa neho vypukol v noci na sobotu v Brejzovom byte v meste Inowroclaw v strednej časti Poľska. Poslanec je členom centristickej Občianskej platformy (PO) a je považovaný za jedného z najvplyvnejších oponentov vládnej populistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Poľská štátna televízia o ňom v priebehu niekoľkých mesiacov vysielala kritické reportáže, približuje agentúra AP.

Brejza po požiari povedal, že oheň sa šíril po stenách, kde sa nachádzajú plynové potrubia, a keby si ho susedia neboli včas všimli a neuhasili ho, mohlo dôjsť k výbuchu. "Rád by som veril tomu, že to bola náhoda, žart vandalov, ktorý so mnou nijako nesúvisí, ale pravda je taká, že ľudia vedia, kde bývam, takže musím vziať do úvahy úmyselný čin," uviedol poľský opozičný politik.