Danko: Koalícia nerokovala o kandidátoch na policajného prezidenta

"Na Koaličnej rade sme neriešili mená, čakáme na to, aby ministerka vnútra so svojou kompetenciou uzavrela svoj proces. Ja som ešte nezachytil návrh ministerky vnútra. Je to kompetencia ministerstva vnútra, nie je to predmet politickej debaty," povedal Danko.

Podstatné je pre neho, aby nový policajný prezident splnil všetky zákonné podmienky a požiadavky. Mala by sa tiež nájsť súhra odborných požiadaviek s osobnými. Danko nehodnotí Slobodníka ani informácie o tom, že Slobodníkov zať mal podnikať s Ladislavom Bašternákom, ktorý je obžalovaný z daňových podvodov.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nie je podľa vlastných slov informovaný o najnovšom vývoji a nevie sa k nemu vyjadriť. Na otázku, čo hovorí na to, že pár dní pred koncom mája policajti nepoznajú svojho nového šéfa, povedal novinárom, že klopú na nesprávne dvere, keďže jeho rezort je spravodlivosť a nie vnútro.

Predseda vlády Pellegrini v piatok (25.5.) hovoril, že sa bude s ministerkou Sakovou rozprávať o tom, či je policajný pridelenec v Chorvátsku Marián Slobodník vhodnou osobou na post policajného prezidenta. Až potom bude verejne prezentovať svoj názor na takúto nomináciu. Premiér nepriamo potvrdil, že Slobodník je jedným z kandidátov Sakovej na najvyšší post v polícii.

"Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa ku kritériám, ktoré má spĺňať prezident Policajného zboru, vyjadril a informoval o nich aj ministerku vnútra Denisu Sakovú. Zároveň verejne nebude hodnotiť, či komentovať jednotlivých uchádzačov o tento post," uviedla v pondelok premiérova hovorkyňa Beatrice Szabóová po medializovaných informáciách o stopke pre Slobodníka.

Saková oznámila, že zmeny vo vedení Policajného zboru budú rozsiahlejšie a nemajú sa týkať len osoby policajného prezidenta. Zároveň potvrdila, že z polície odchádza na vlastnú žiadosť policajný viceprezident Ľubomír Ábel. Saková nevylúčila, že Slobodník je súčasťou finálnej trojky kandidátov, medzi ktorými sa rozhoduje. Kauzy, ktorým čelil v rokoch 2011 a 2012, Saková nevníma ako problém, pretože boli podľa nej vysvetlené.