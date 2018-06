Je trstinový cukor lepší ako biely? Toto sú falošné MÝTY o výžive a chudnutí

Chcete zhodiť nejaké tie kilogramy navyše? Dajte si saunu! Všeobecne sa predpokladá, že saunovanie prispieva k chudnutiu tým, že nám pomáha spaľovať kalórie. Sauna nepochybne prospieva nášmu telu i duši. Zlepšuje dýchanie, uvoľňuje svaly a čistí pleť. To všetko však neumožňuje tvrdiť, že je takto možné schudnúť. Ide len o pocit, pretože v saune sa potíme, to ale neznamená, že chudneme. Potenie nie je spojené so znižovaním hmotnosti, ale vedie k značnej strate tekutín a minerálnych solí, ktoré sú potom v nasledujúcich hodinách doplňované.

Jesť bezlepkové pokrmy je zdravé. To nie je pravda. Ak netrpíte chorobami, ktoré odôvodňujú bezlepkovú diétu, je vhodné jesť aj jedlá s lepkom, aby sme neprichádzali o výživné látky, ktoré sú v nich obsiahnuté. V Spojených štátoch aj inde sa rozšírila móda bezlepkovej diéty aj medzi tými, ktorí netrpia celiakiou. Podľa zástancov tejto diéty je bezlepková strava zdravšia a pomáha znižovať hmotnosť. V skutočnosti to tak nie je. Ak prestaneme jesť pokrmy obsahujúce lepok, ako je pšenica, jačmeň a špalda, pripravujeme sa nielen o hlavný zdroj sacharidov, ale aj o minerály, vitamíny, proteíny a vlákninu.

Zdroj: thinkstock.com

Okrem toho, ak ten, kto nemá celiakiu, konzumuje bezlepkové výrobky, môže to mať na líniu neblahý vplyv. Bezlepkové potraviny v obchodoch sú totiž bohatšie na kalórie, pretože sú obohatené tukmi. Tieto produkty majú vyšší glykemický index, teda vedú k zvýšeniu hladiny cukru v krvi a zároveň menej zasýtia. Bezlepkové jedlá majú často nižší obsah vlákniny, minerálnych solí a vitamínov.

Všetky ryby sú plné ortuti. Riziko, že sa stretneme s takou úrovňou ortuti, ktorá by bola pre organizmus nebezpečná, je len u niekoľkých druhov rýb a len u niektorých kategórií spotrebiteľov. V Taliansku je obchod s výrobkami živočíšneho pôvodu prísne kontrolovaný. Obsah ortuti v rybe sa mení podľa toho, o aký druh ide: predátorské ryby veľkých rozmerov, ako sú mečúň či tuniak, môžu byť ľahšie kontaminované ortuťou než menšie ryby. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) radí konzumovať ryby dvakrát až trikrát týždenne, meniť ich druh a obmedziť konzumáciu tých, ktoré môžu mať vyšší obsah ortuti.

Zdroj: pixabay.com

Vynechávanie jedla s cieľom schudnúť je metóda, ktorá nefunguje a navyše nerobí dobre nášmu zdraviu. Niektorí veria, že keď vynechajú cez deň nejaké to jedlo, odbúravajú tukové zásoby. V skutočnosti sa stane opak: telo pripravené o jedlo sa dostáva do pohotovosti. Máme potom len väčší pocit hladu a máme sklon dať si niečo nezdravé. Navyše sa spomaľuje metabolizmus. Vynechávanie jedál, či už ide o raňajky, obed či večeru, je teda nezdravé.

Trstinový cukor je lepší ako biely. Túto skutočnosť nedokázala žiadna vedecká štúdia. Oba typy cukru obsahujú rovnakú molekulu, a preto sú rovnocenné.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Špenát nie je dobrým zdrojom železa. Naopak, značná časť železa v ňom obsiahnutého je nepoužiteľná, pretože v špenáte sú zároveň látky, ktoré bránia absorpcii železa v črevách. Ľudová viera, že špenát je vynikajúcim zdrojom železa, vychádza zrejme z reklám v médiách a kreslených seriálov.

Odporúčané množstvo železa je 10 miligramov denne pre dospelých mužov a seniorov a 18 miligramov pre ženy po celé ich obdobie plodnosti. Odhaduje sa, že vo svete trpia chudokrvnosťou asi dve miliardy ľudí, teda viac ako 30 percent svetovej populácie, a to ako vo vyspelých, tak aj v rozvojových krajinách, väčšinou kvôli nedostatku železa. V takom prípade je vhodná návšteva u lekára, ktorý navrhne diétu na vyrovnanie nedostatku železa.