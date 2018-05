FOTO a VIDEO Streľba na texaskej škole má 10 mŕtvych: Útočník (17) je v rukách polície

VIDEO Krvipreliatie na strednej škole: Strelec zabil osem ľudí, FOTO zadržaného

Guvernér Greg Abbott označil streľbu za "jeden z najohavnejších útokov, aké sme v dejinách škôl v Texase kedy videli". Zároveň uviedol, že plánuje uskutočniť diskusie so študentmi, rodičmi, políciou a s majiteľmi zbraní, zamerané na okamžité hľadanie riešení, ktoré by zabránili takýmto tragédiám v budúcnosti.

Polícia identifikovala strelca ako 17-ročného študenta Dimitriosa Pagourtzisa. Okrem neho zadržala i ďalšieho podozrivého študenta školy, ktorého meno zatiaľ polícia nezverejnila.

Streľba sa odohrala okolo 08.00 h miestneho času (15.00 h SELČ), krátko po začiatku vyučovania.

