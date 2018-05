Ameriku trápia strelecké útoky: Neuveriteľná reakcia držiteľov zbraní, chceli by to takto

Ilustračné foto

OKLAHOMA CITY - Americká Národná asociácia držiteľov zbraní (NRA) použila štvrtkovú streľbu v Oklahome, pri ktorej boli zranené tri osoby, za príklad, ako by malo fungovať zneškodňovanie páchateľov podobných útokov. Strelca, 28-ročného Alexandra Tilghmana, ktorý zaútočil v reštaurácii Louie's On The Lake v Oklahoma City a zranil ženu a dve malé deti, totiž bezprostredne po útoku na ulici zastrelili dvaja okoloidúci, ktorí tiež mali pri sebe zbrane.