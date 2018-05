Odhodení pri diaľnici: Dvojicu bicyklistov z Nemecka a Poľska niekto zavraždil

"Je pravdepodobné, že už boli mŕtvi, keď ich telá vyhodili v blízkosti diaľnice," vyhlásil Sanchez. Poľský cyklista Krzysztof Chmielewski podľa prokurátora zomrel v dôsledku úderu do hlavy tupým predmetom. Vyšetrovatelia sa v súčasnosti snažia zistiť, aký to bol predmet. "Bola to veľmi ťažká vec, ktorou ho udreli do hlavy, a to veľmi silno," prezradil.

Začiatkom mája úrady považovali smrť Poliaka za náhodu. Obidve telá boli v lese približne týždeň a ich stav spomalil prácu vyšetrovateľov pri určení príčiny úmrtia. Poliakova hlava bola oddelená od tela, no podľa prokurátora za to zrejme môžu zvieratá alebo sa tak stalo, keď telo vyhodili. Sanchez uviedol, že niektoré osobné veci zosnulých sa im nepodarilo nájsť, takže motívom mohla byť aj lúpež.