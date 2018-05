FOTOREPORTÁŽ Ulicami dánskej metropoly: Moderné mesto plné bicyklov, zelene a banánov

KODAŇ - Dánska Kodaň je aktuálne dejiskom majstrovstiev sveta v hokeji. Moderná metropola skrýva mnoho krásnych miest, ktoré stojí za to navštíviť. Dáni si potrpia na zdravý životný štýl, čistotu a veľmi radi si pochutnajú aj na banánoch. Jedno z najzelenších miest skrýva aj mnoho krásnych hradov či ulíc. Pozrite sa s nami na život v Dánsku.

Dánsko je dejiskom tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji a zatiaľ čo prebiehajú zápasy, my sme sa prešli ulicami jedného z najzelenších miest na svete. Síce je Kodaň na naše pomery mesto drahé, jeho úroveň, čistota, zdravý životný štýl a moderné stavby stoja za to. Okrem iného sa tu nachádza množsvo pamiatok a miest, ktoré stojí za to navštíviť.

Autonómne metro a bicykle

V rámci dopravy fungujú v dánskej Kodani autonómne metrá. Sú to metrá, ktoré jazdia bez vodiča. Cena jedného lístka na hodinu a štvrť je 3,2 eur.

Kto má chuť spraviť niečo pre svoje zdravie, môže pokojne využiť bicykel. V Kodani totiž väčšina obyvateľov jazdí na bicykloch. Cyklisti majú vytvorené bicyklové trasy, na ktorých pre plynulosť premávky fungujú semafory. Cyklisti majú prednosť pred autami i chodcami

Deti v cyklistických vozíkoch

Bicykle využívajú aj rodiny s deťmi. Miesto veľkého auta si vezmú špeciálne upravený bicykel s vozíkom, v ktorom deti pohodlne usadia a môžu sa vydať na cesty.

Materská škôlka na prechádzke

Moderné sídliskové stavby

"Nové" sídlisko na okraji mesta je niečo ako bratislavská Petržalka. Je však omnoho pokojnejšie a netreba pripomínať, že čistota je v Dánsku na prvom mieste. Čistotu udržiavajú ľudia absolútne všade, dokonca aj v miestach, kde sa zdržiavajú asociáli. Architektúra je rôzna.

Hrad Rosenborg a rozľahlé záhrady

Zámok Rosenborg slot bol pôvodne kráľovský zámok, z ktorého sa po presťahovaní kráľovskej rodiny stalo akési skladisko vecí kráľovskej rodiny. Dnes tu návštevníci môžu vidieť korunovačné klenoty, kráľovské apartmány či šperky. Okolo zámku sú rozľahlé francúzske záhrady Kongens have (Kráľovská záhrada).

Prístav Nyhavn

Nyhavn je miestna ulica, alebo presnejšie celý lem vodného kanálu bývalého rušného prístavu, na ktorom sa počas decembra konajú vianočné trhy, počas leta rôzne koncerty a vystúpenia, Ide o jednu z najznámejších ulíc a prístavov, ktorá patrí medzi miestne nezameniteľné miesta. Medzi turistami je Nyhavn vyhľadávaným miestom.

Môže za to farebná architektúra domčekov postavených hneď vedľa seba v tesnosti. Pred nimi sa nachádza dlhý vodný kanál, cez ktorý prechádzajú loďky s turistami či celé vyhliadkové plavby.

Takmer celú ulicu v blízkosti tejto vodnej plochy lemujú stánky, terasy kaviarní či reštaurácií. Ide svojim spôsobom o prístav, hoci dnes túto úlohu už nemá. Stále však kanál lemujú lode, ktoré tu už zostávajú na trvalo. Na ulici sa nachádza aj najstarší dom, ktorý bol postavený v roku 1681 a stojí tam dodnes. Ide o dom na adrese Nyhavn no. 9, ktorí mnoho ľudí míňa bez toho, aby poznali adresu miestnej rarity. Ďalším zo zaujímavých domov je dom č. 20, kde písal a tvoril Hans Christian Andersen.

Odpadkový systém a peniaze pre bezdomovcov

Dánsko dbá na čistotu svojich miest a tomu prispôsobujú aj triedenie odpadu. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že nemajú klasický recyklačný systém ako máme na Slovensku, nie je to tak. V domácnostiach a obytných zónách sú okrem košov aj "rúry", z ktorých potom smetiari vysavajú odpad. Ten sa následne triedi na zberných miestach. Na tieto miesta môžu už roztriedený odpad doviezť aj obyvatelia miest.

klenené, plastové a kovové obaly pre nápoje majú tiež svoje označenie. Dáni používajú pre označenie obalov znak (viď obrázok), ktorý informuje o dánskom systéme, ktorý zabezpečuje opätovné používanie obalov z nápojov. Takto sa označujú obaly vyrobené v Dánsku. Znamená to, že o obaly vyrobené v Dánsku je náležité postarané.

Ak fľašu s takýmto označením nájdu bezdomovci, za jednu majú jednu 1DK

Dánsky kráľovský palác Amalienborg

Dánsky kráľovský palác Amalienborg (dánsky Amalienslot) je hlavným sídlom dánskych kráľov. Palácový komplex sa nachádza v Kodani a je využívaný predovšetkým ako zimná rezidencia kráľovskej rodiny. Jeho štyri paláce sú pomenované Christian VII., Christian VIII., Frederik VIII. a Christian IX.

Všade samé banány

Kým na Slovensku si pochutnáme najmä na jablkách, Dáni preferujú banány, ktoré sú takmer na každom rohu, a to nielen v obchodoch.

Veľké čapované pivo stojí pred hokejovým štadiónom stojí 50DK, čo je zhruba 6,6 eur, plechovka v obchode (0,33l) stojí 38DK, cca 5 eur.

Drahší je aj iný alkohol. Za pol litra vodky zaplatíte v prepošte približne 16 eur.

A nakoniec klasický nákup v hodnote 24 eur, za ktorý by ste na Slovensku zaplatili zrejme menej. Potraviny sú na bločku rozdelené do jednotlivých kategórií.