VIDEO Dubajský mrakodrap sa zmenil na peklo: Plamene pohltili celú budovu, blesková evakuácia

Na fotografiách z miesta požiaru zverejnených na sociálnych sieťach vidno plamene a hustý dym zahaľujúci budovu. Dubajský úrad civilnej ochrany v nedeľu ráno potvrdil, že jeho zložky hasia plamene na mrakodrape Zen Tower v štvrti Dubaj Marina.

Všetkých obyvateľov z budovy evakuovali do bezpečia a z miesta činu neboli bezprostredne hlásené správy o zranených. Požiar, ktorého príčina vzniku nie je známa, sa pravdepodobne šíri cez obloženie stavby.

Dubai Civil Defence controls the fire that broke out in Zen Tower in the Dubai Marina area amidst extremely windy and dusty weather conditions; the building was evacuated safely and no injuries were reported. pic.twitter.com/FMSq8Xcjua