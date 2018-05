Za úspechy a krachy na MS v hokeji môže Fico, Dzurinda a Radičová: Slovensko rieši bizarnú náhodu

Na sociálnej sieti sa objavila zaujímavá štatistika, ktorá spája hokej s politikou. Úspechy i neúspechy slovenského tímu na majstrovstvách sveta v hokeji sú porovnané s premiérom krajiny. Štatistika začína v v roku 1996. V premiérskom kresle sa odvtedy objavili Vladimír Mečiar, Mikuláš Dzurinda, Robert Fico a Iveta Radičová.

Vtipné je, že v rokoch, keď bol premiérom Mečiar a Fico slovenský tím nepostúpil zo základnej skupiny. V čase Dzurindu a Radičovej sme boli v štvrťfinále a vyššie a získali sme tri medaily. Táto štatistika je však naozaj zábavná a je veľká náhoda, že to vyšlo práve takto.

Je to blbosť, politika do športu nepatrí

"Väčšiu blbosť som nepočul," povedal pre Topky Vinco Lukáč, bývalý profesionálny hokejista a poslanec za SNS. "Politika s tým nemá absolútne nič spoločné. Hrali sme aj za našej éry aj za Sovietsky zväz, takže je to naozaj blbosť. Kto to berie na svoje triko, tak je chrapúň," povedal s tým, že či už ide o úspech, alebo neúspech, nemá to s tým nič spoločné.

"Politika do športu nepatrí a nemá to s tým nič spoločné a kto to robí, tak je to provokácia. Radšej by sme sa mali zamyslieť na inými vecami. Ľudia nemajú z čoho žiť a tak vyzerá celá republika a aj šport. Na Slovensku sme hlboko klesli vo všetkom," dodal Lukáč. "Príde mi to naozaj zábavné," napísal Richard Lintner. Štatistiku kvôli internej dohode nekomentoval, pretože sa do politických tém nemiešajú.