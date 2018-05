VIDEO Putin v priamom prenose slávnostne otvoril most na Krymský polostrov

KERČ - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok slávnostne otvoril 19-kilometrov dlhý most ponad Kerčský prieliv, ktorý spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym. Informovala o tom agentúra DPA.

"Poďme na to!" povedal šéf Kremľa predtým, ako nasadik do kabíny oranžového nákladného automobilu Kamaz, ktorým prešiel cez nový most. Odkazoval tým na slávny výrok prvého muža vo vesmíre, sovietskeho kozmonauta Jurija Gagarina. Putin auto šoféroval a na mieste spolujazdca sedel Alexandr Ostrovskij, riaditeľ spoločnosti SGM-Most, ktorá bola generálnym dodávateľom celej stavby.

Prenos z otvorenia mosta vysielala ruská štátna televízia. V konvoji vedenom Vladimrom Putinom prešlo cez most z ruskej na krymskú stranu približne 35 vozidiel. Ukrajinský polostrov Krym Rusko anektovalo v roku 2014. Krymský most začali stavať vo februári 2016 a svojou dĺžkou 19 kilometrov je najdlhším v Rusku. Pre železničnú dopravu má byť sprístupnený v roku 2019.