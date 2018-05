Pašeráčke Tereze väzenie v Pakistane asi nevadí: VIDEO Na súde namaľovaná a s úsmevom na tvári

LAHORE - Češka Tereza (22), ktorá je v Pakistane obvinená z pašovania 9 kíl heroínu a hrozí jej vysoký trest, nemá veľa dôvodov na smiech. Napriek tomu na súdy chodieva v dobrej nálade a s úsmevom na perách. Inak tomu nebolo ani dnes. Podľa videa to navyše vyzerá, že má prístup aj k mejkapu a s upravenou tvárou nemá problém pozrieť sa do kamery.

Proces s Terezou sa mal začať už 4. mája, no bol odročený na dnes kvôli tomu, že sa na pojednávanie nedostavili niektorí predvolaní zamestnanci letiskovej colnice, ktorí boli očitými svedkami jej zadržania.

Mladá žena na súd dorazila v tradičnom ženskom pakistanskom odeve so šatkou na hlave. Pri príchode sa snažila najprv pred kamerami skrývať svoju tvár, ale potom si predsa len sňala ruku spred tváre, aby si upravila šatku a odkryla široký úsmev a tvár skrášlenú mejkapom.

"Dnešné súdne pojednávanie sa uskutočnilo. Zúčastnil sa ho asistent nášho generálneho konzula v Lahore. Došlo na výsluchy svedkov z radov colníkov. Boli vypočutí dvaja zo zhruba piatich, ktorí sú nahlásení. Zostávajúci by mali byť vypočutí na ďalšom súdnom pojednávaní, ktoré prebehne 16. mája," povedala Blesku hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Irena Valentová.

Podľa pakistanského colného úradu na súde mal vypovedať colný inšpektor Shahid a dôstojníčka Naheed Akhtar. Súd im pohrozil, že ak sa nedostavia, bude na nich vydaný zatykač.

S Terezou na súde hovoril asistent českého honorárneho konzula v Lahore. "Zdravotne sa mu zdala v poriadku a na nič sa nesťažovala," uviedla Valentová. Asistent jej odovzdal aj listy od rodiny, ona zasa jeho prostredníctvom poslala listy svojim blízkym doma, dodala Valentová.

Obvinenie Tereze oznámili na predchádzajúcom pojednávaní v apríli. Za pašovanie drog sú v Pakistane zvyčajne veľmi vysoké tresty, výnimkou nie je ani trest smrti. Ten sa ale podľa českého ministerstva zahraničia spravidla neuplatňuje voči cudzincom. Tereza už skôr na súde vinu poprela.

Pakistanskí colníci ju zadržali 10. januára, údajne potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ sa podľa pakistanskej tlače chystala pokračovať do Írska. Deväť kilogramov drogy našli colníci v ženinom kufri.

České ministerstvo spravodlivosti v marci uviedlo, že Česko chce s Pakistanom uzavrieť zmluvu o odovzdávaní väzňov. Úrad snahu zdôvodňuje práve prípadom Češky zadržanej pakistanskými úradmi.