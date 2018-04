V Pakistane začal proces s pašeráčkou Terezou: Pred sudcu predstúpila v ružovom s úsmevom na perách

LAHORE - Neslávne známa Češka Tereza sa postavila v Pakistane pred súd. Vypočula si obvinenie a čaká ju proces. Do pojednávacej miestnosti vošla v sprievode uniformovanej eskorty, sama bola oblečená v ružovom. Úsmev na tvári sa už stal pre ňu typickým, nechýbal ani tentokrát.

Modelka pred pakistanským súdom v Lahore nestála prvýkrát. Doteraz ale riešili len jej predĺženie väzby. Až teraz začal samotný proces. "Na súde si Češka vypočula obvinenie z pašovania drog. Nezaznelo však ani to, aký vysoký trest jej hrozí, ani to, aké tvrdé potrestanie žaloba požaduje," informovala český portál tn.nova.cz v utorok popoludní hovorkyňa ministerstva zahraničia Irena Valentová.

Ďalej opísala, že na pojednávaní bol prítomný aj asistent honorárneho konzula v Lahore. Na lavici obžalovaných sedel aj jeden z Tereziných komplicov. "Obaja obvinenia odmietajú, vinu popreli," doplnila Valentová.

Súd bol odročený na budúci piatok. Očakáva sa, že prokurátor bude predkladať dôkazy. Terezu po utorkovom pojednávaní previezli späť do väznice v Lahore. Češku zadržali v januári na pakistanskom letisku s deviatimi kilogramami heroínu. Výška trestu na súde neodznela, no v podobných prípadoch to táto krajina trestá aj niekoľkými desiatkami rokov za mrežami.