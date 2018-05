Pašeráčka Tereza prvýkrát prehovorila z Pakistanu: Takto sa cíti, odkaz domov

Neslávne známa Češka Tereza sa do povedomia dostala koncom januára, keď ju na letisku v Pakistane zadržali s deviatimi kilami heroínu. Skončila vo väzbe a v pakistanskom Lahore sa už rozbehol súdny proces. V prípade, ak ju uznajú vinnou, jej hrozí trest odňatia slobody až na 14 rokov.

Tereza napísala redakcii českého denníka Blesk list, v ktorom odpovedala na položené otázky. Ide tak o jej prvé slová, ktoré sa dostali na verejnosť po jej uväznení. Namiesto beznádeje, či hnevu svoj osud komentuje bez výraznejších emócií a redaktorke denníka odpísala v priateľskom duchu. "Som veľmi rada, že sa ozval niekto z českých médií. Po tom, čo som si prečítala niektoré príspevky na internete, tzv. o mne bezo mňa, som sa sama chcela spojiť s ČR a uviesť všetko na pravú mieru," napísala na úvod štvorstranového listu Tereza.

List odovzdala pred stredajším súdnym pojednávaním advokátovi Gullovi Hassanaovi Khanaovi, ktorý sa s ňou niekoľkokrát stretol, aj keď ju nezastupuje. Spojiť sa s Terezou vo väznici v Lahore totiž nebolo jednoduché. Nemôže tam dostávať poštu, so svojimi blízkymi komunikuje prostredníctvom českej ambasády.

Tereza sa niektorým odpovediam vyhla

Češka neodpovedala na všetky otázky, aby si neuškodila. "Sama neviem, ako a čo môže ovplyvniť môj prípad, preto odpoviem len na niektoré z vašich otázok," napísala k otázkam, ktoré sa týkali pašovania. Neodpovedala ani na otázky, ako sa drogy do jej kufra dostali a nevyjadrila sa ani k údajnému bossovi pašeráckeho gangu z Pakistanu, ktorý mal byť jej priateľom.

Prostredíctvom listu ale porozprávala o svojom pobyte za mrežami. "Vo väzení to zvládam celkom dobre, ale to len vďaka mojej silnej povahe. Hoci mám len dvadsaťdva rokov, tak som v živote prešla už cez mnoho prekážok. Toto je jedna z tých ťažších, ale nič netrvá večne," napísala a doplnila: "Sťažovať na väzenie sa budem, až budem v Česku. Teraz by sa mi to mohlo vypomstiť, haha." Pakistanské médiá vo svojich videách zo súdnych pojednávaní zachytili Terezu opakovane s úsmevom na tvári. Dobrá nálada jej nechýba aj napriek závažným nobvineniam, ktorým v krajine čelí.