FOTO Donald, pozor: Trumpova sexi exmilenka je späť, veľká šou pornoherečky

Stormy Daniels

NEW YORK - Pornohviezda Stormy Danielsová, ktorú preslávila údajná aféra s miliardárom Donaldom Trumpom, terajším prezidentom USA, sa tento víkend vracia do striptízového klubu na Long Islande, uviedla to agentúra AP. "Búrka sa vracia - a reč nie je o počasí," robí klub reklamu predstaveniu s odkazom na pseudonym Stormy, čo by sa dalo voľne preložiť ako Búrlivá.