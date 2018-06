Prezradil Trump viac, ako mal? VIDEO Jeho slová vyvolali obavy o stav Melanie, veľká operácia

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump ďalej posilnil špekulácie okolo zdravotného stavu manželky Melanie, ktorá nedávno podstúpila v nemocnici zákrok na obličke. Šéf Bieleho domu uviedol, že išlo o "veľkú operáciu", ktorá trvala takmer štyri hodiny. Podľa neho sa prvej dáme "darí skvele". Na summit do Kanady a do Singapuru ho ale žena nedoprovodí, pretože mesiac nesmie cestovať lietadlom, napísala agentúra AP.

Biely dom v máji oznámil, že Trumpová bola päť dní hospitalizovaná kvôli odstráneniu nezhubného výrastku na obličke. Prvá dáma sa ale potom viac ako tri týždne neukázala na verejnosti a médiá začali špekulovať, že je po operácii zneschopnená, alebo že sa s manželom rozišla.

V pondelok sa však Melania po Trumpová boku v Bielom dome zúčastnila ceremoniálu venovaného rodinám padlých vojakov. Trump vzápätí na twitteri tvrdo kritizoval médiá, ktoré posledné tri týždne písali o podivnej absencii prvej dámy USA na verejnosti.

Zdroj: SITA - AP Photo/Susan Walsh, File

"Prvej dáme sa darí skvele," povedal novinárom v piatok pred Bielym domom Trump, keď odchádzal na samit G7 do Kanady. "(Melania) chcela ísť tiež. Ale lekári hovoria, že nesmie mesiac lietať. Absolvovala veľkú operáciu. Trvala skoro štyri hodiny," dodal.

Hovorkyňa prvej dámy Stephanie Grishamová odmietla poskytnúť ďalšie podrobnosti s poukázaním na právo prvej dámy na súkromie. Grishamová už skôr povedala, že lekári pomocou zablokovania prísunu krvi k bunkám tvoriacim novotvar odstránili Trumpovej cudzorodé tkanivo na obličke.

"Vyhlásenie, ktoré som vydala 14. mája, je pravdivé. Melania Trumpová podstúpila úspešnú embolizačnú procedúru. Ešte nemôže cestovať do zahraničia, ale darí sa jej báječne," uviedla. Podľa expertov oslovených agentúrou AP zákaz lietania nemusí znamenať komplikácie, ale skôr súvisí so záujmom, aby pacient po zákroku zostal lekárom nablízku pre prípad, že by potreboval následnú starostlivosť.