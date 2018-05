Tragédia v Indii: Autobus sa zrútil do priepasti a vznietil sa, päť obetí

PATNA - Havária autobusu, ktorý sa vo štvrtok na východe Indie zrútil do priepasti pri ceste a začal horieť, si vyžiadala päť obetí.

Zvyšných osem z celkového počtu trinástich cestujúcich sa záchranárom z autobusu podarilo vytiahnuť ešte predtým, ako ho zachvátili plamene, informovali indické úrady. Cestujúci, ktorí nehodu prežili, utrpeli zranenia a záchranári ich previezli do nemocnice, no žiaden z nich nie je v ohrození života. Indická tlačová agentúra Press Trust of India predtým informovala, že v autobuse cestovalo dvadsať ľudí a úrady sa domnievajú, že všetci pri havárii zahynuli.

K havárii došlo pri meste Motihari v indickom štáte Bihár. Autobus smeroval z mesta Muzaffarpúr na severe štátu Bihár do indickej metropoly Naí Dillí. Príčina havárie zatiaľ nie je známa.