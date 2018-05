Zostavenie českej vlády v nedohľadne: Babiš si počká do júna na referendum ČSSD

Andrej Babiš

PRAHA - Zrejme až na začiatku júna bude český premiér v demisii Andrej Babiš s istotou vedieť, či sú sociálni demokrati ochotní ísť s ANO do menšinovej koaličnej vlády tolerovanej komunistami. To už by malo byť po vnútrostraníckom referende Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). A až potom chcú Andrej Babiš a šéf ČSSD Jan Hamáček riešiť mená možných ministrov.