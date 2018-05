Izraelská diplomacia o mierovom pláne USA: Nemali by sme ho hneď odmietnuť

Michael Oren

JERUZALEM - Izraelská vláda doposiaľ nemala takého dobrého spojenca v Bielom dome, ako je prezident Donald Trump, a preto by mala prijať plán Spojených štátov na riešenie izraelsko- palestínskeho konfliktu bez ohľadu na to, čo bude obsahovať. Vyplýva to z pondelkového vyhlásenia vysokopostaveného izraelského diplomata, o ktorom informovala agentúra AP.