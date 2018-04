S dohodou o írskych hraniciach sa treba poponáhľať, myslí si Barnier

Michel Barnier

LONDÝN - Spojené kráľovstvo a EÚ by sa mali poponáhľať s dohodou o hraniciach medzi Severným Írskom a Írskou republikou. O spornej hranici by sa obe strany mali dohodnúť do júna. Vyplýva to z pondelkového vyjadrenie hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, o ktorom informovala agentúra AP.