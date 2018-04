Brutálny útok v Jemene: VIDEO Nálety na svadobnú hostinu, desiatky mŕtvych a ranených

Pri nálete arabskej koalície zomrelo na severe Jemenu až 20 účastníkov svadby a vyše 60 sa zranilo. Oznámila to jemenská televízia Al-Masira. Prvých pacientov prijala nemocnica v meste Hadždža o polnoci. Samotné nálety sa odohrali okolo jedenástej hodiny večer. Ranení boli najskôr z miesta odvážaní na osloch, pretože jediné dve autá v dedine poškodili nálety. Do dediny sa časom dostali aj zdravotníci a dve ambulancie z nemocnice podporovanej Lekármi bez hraníc. Stalo sa tak s výrazným oneskorením, pretože nad oblasťou stále krúžili lietadlá, čo vyvolávalo obavy z ďalších útokov.

Roztrhané telá pokryté krvou

Podľa provinčných zdrojov zahynulo 15 ľudí, medzi ktorými sú hlavne ženy a deti a tiež nevesta. Al-Masira uviedla, že mŕtvych je 20 a zranených 40; je medzi nimi tiež ženích. Ďalšie jemenské médiá tvrdia, že mnoho osôb je stále pod troskami a konečný počet obetí môže byť ešte vyšší. "Bol som v stane, keď som počul nálety. Potom som spadol a stratil vedomie. Keď som sa prebudil, videl som, ako ľudia zo stanu utekajú. Bol som tam so svojím bratom, ženích je môj kamarát. Jeden z mojich bratrancov počas útoku zomrel," opísal dvanásťročný Kamal.

Na svadbe bol aj Darís, ale odišiel z nej zhruba dvadsať minút pred útokom. Keď sa vrátil, uvidel chaos a na zemi roztrhané tela pokryté krvou. Deti podľa neho zúfalo hľadali svojich rodičov. "Deti boli aj medzi mŕtvymi. Vo chvíli, keď začal útok, sa hrali vonku. Ich rodičia boli v tej dobe v stanoch," podotkol. Ambulancie privážali do nemocnice v Hadždža až šesť pacientov naraz. Zranení vo väčšine prípadov prišli o končatiny a mali poranenia od šrapnelov. Najmenej u troch pacientov bola nutná amputácia. Bol to prípad dvoch bratov - každý z nich prišiel o nohu. Do rána prišlo do nemocnice mnoho miestnych obyvateľov darovať krv. Počas dvoch hodín sa podarilo zabezpečiť 150 krvných vreciek pre ošetrenie ranených.

"Jedna žena dorazila do nemocnice v panike, hľadala svojho syna. Bol hosťom na svadbe a nevedela, čo sa s ním stalo. Mnoho ďalších žien a detí z dediny je traumatizovaných a nemajú informácie o svojich blízkych," približuje Sally Thomas, koordinátorka projektu Lekári bez hraníc v Hadždža.

Lekári bez hraníc útok odsúdili

"Útoky na civilistov sú vážnym porušením medzinárodného humanitárneho práva. Čo sa stalo v oblasti Bani Kajsa, je desivé. Medzi 63 zranenými, ktoré naše tímy ošetrili, je trinásť detí. Všetci do nemocnice dorazili v oblečení s tradičnými svadobnými ozdobami. Nikto z nich nebol ozbrojený alebo vo vojenskej uniforme," povedal vedúci misie Lekárov bez hraníc v Jemene João Martins.

"Bojujúce strany konfliktu musia rešpektovať princípy rozlišovania, proporcionality a prevencie: je zakázané podnikať takéto útoky, pri ktorých je možné očakávať, že ublížia civilistom. Pravidlá vojny sú v Jemene neustále porušované. Všetky bojujúce strany sa musia zaviazať k ochrane civilistov. A všetky strany, ktoré podporujú konflikt predajom zbraní, by mali plniť svoju zodpovednosť a zabezpečiť, aby bolo rešpektované medzinárodné právo, ktoré chráni civilistov," dodal Martins.

Arabská koalícia vstúpila do bojov v roku 2015. Okrem Saudskej Arábie sú v nej zastúpené Egypt, Bahrajn, Maroko, Jordánsko, Sudán, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. V Jemene trvá štvrtý rok občianska vojna, v ktorej proti sebe stoja šíitskí povstalci a vláda. Konflikt neprežilo podľa bilancie AFP vyše 10-tisíc ľudí. Vyvolal tiež vážnu humanitárnu krízu. Sunnitskí radikáli, ktorí v Jemene pôsobili aj pred vojnou, využívajú súčasný chaos a znovu sa usadzujú v určitých častiach krajiny, najmä na juhu, píše AFP.

Lekári bez hraníc sú nezávislou medzinárodnou humanitárnou a zdravotníckou organizáciou, ktorá pracuje v trinástich nemocniciach a zdravotných strediskách v Jemene a poskytuje podporu viac ako dvadsiatim zdravotníckym zariadeniam v jedenástich guvernorátoch.