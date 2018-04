Žene (†25) prišlo počas letu zle: Pilot odmietol pristáť, manžel sa prizeral strašnej tragédii

JUŽNÁ KAROLÍNA - Mladá zdravotná sestrička zomrela po tom, čo sa u nej počas letu prejavila embólia. Pilot spoločnosti American Airlines však aj napriek jej ťažkým zdravotným komplikáciám odmietol odkloniť lietadlo, hoci ho o to požiadal samotný lekár. Smútiaca rodina teraz žaluje aerolinky.

Brittany Oswellová cestovala v apríli 2016 so svojím manželom, vojakom Corym, z Honolulu do Texasu a následne mali odletieť domov do Južnej Karolíny. Mladá žena však pri pobyte na palube začala trpieť závratmi, bola dezorientovaná a komolila slová.

Lekár sa spočiatku domnieval, že má iba záchvat paniky, no potom odišla na toaletu, kde zvracala a neudržala ani stolicu. Doktor povedal letuške, aby požiadala kapitána o núdzové pristátie. Pilot však údajne povedal, že hovoril s lekárom na zemi a ten mu odporučil pokračovať v lete.

Brittany, ktorá skolabovala, lekár podal prvú pomoc. V snahe priviesť ju k životu, jej vpichol epinefrín, ale ani to nefungovalo. Na rad preto prišiel defibrilátor, no po umiestnení podložiek na hruď ženy prístroj nevydal žiadny elektrický výboj.

Lekár a letušky sa potom striedali pri masáži srdca a umelom dýchaní až do chvíle, kým lietadlo pristálo na letisku v Dallase, a to približne 90 minút po žiadosti lekára. Brittany síce okamžite previezli do nemocnice, ale jej mozog odumrel a po pľúcnej embólii a zástave srdca sa už k vedomiu neprebrala. Skonala 18. apríla.

Jej rodičia Tina a Christopher spolu s vdovcom Corym podali pri príležitosti druhého výročia jej smrti žalobu na americkú leteckú spoločnosť v Južnej Karolíne. Žiadajú náhradu škody vo výške, ktorú určí súd, za vážne emocionálne utrpenie, úzkosť a smútok. Ich právnik pre MailOnline povedal, že osud Brittany spečatilo konanie leteckej spoločnosti. "Keď vstúpila do lietadla, vstúpila do svojej rakvy, je to tragédia," dodal.

Spoločnosť American Airlines vo vyhlásení uviedla, že bezpečnosť jej cestujúcich berie veľmi vážne a zisťuje podrobnosti o prípade.