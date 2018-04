Sýrsky režisér obvinil Rusko: Použilo vraj zábery z jeho filmu pre tvrdenia o chemickom útoku

BEJRÚT - Sýrsky režisér tvrdí, že ruské štátne médiá použili zábery z nakrúcania jeho filmu z roku 2016, aby podložili svoje tvrdenie, že videozáznam ukazujúci obete pravdepodobného chemického útoku zo 7. apríla bol podvrh. Humám Husárí to označil za "zúfalý a lacný pokus ruskej televízie poprieť zjavný útok v Dúme".

Ruské televízie Rossija-1 a Prvý kanál sa 22. apríla snažili doložiť tvrdenia ruskej a sýrskej vlády, že v Dúme k žiadnemu chemickému útoku nedošlo a že videá údajne ukazujúce obete sú falošné. Husarí tvrdí, že v jednej časti ich reportáží sú použité scény z nakrúcania krátkeho filmu s názvom Chemikália, ktorý točili vo Východnej Ghúte v roku 2016. Husarí pre agentúru The Associated Press v stredu povedal, že je to krátka fiktívna snímka o chemickom útoku sarínom, ku ktorému došlo v Ghúte roku 2013. Práce na filme sa podľa režiséra ešte neskončili.