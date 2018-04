Pašeráčke Tereze mali prečítať obvinenia: Súd v Pakistane odročili, Češka urobila zásadnú zmenu

ISLAMABAD/PRAHA - Súd s Češkou Terezou H., ktorú tento rok v januári zadržali na medzinárodnom letisku v pakistanskom Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu, bol dnes odročený na štvrtok 19. apríla. Zadržaná žena sa totiž rozhodla, že vymení svojho právneho zástupcu. Na súde podpísali splnomocnenie a nový právnik požiadal o odklad čítania obvinenia, ktoré malo byť na programe. Povedala to hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Irena Valentová. Z obvinenia by malo byť jasné, z čoho je Češka obvinená a za čo bude súdená.

Nového právnika Tereze podľa Valentovej odporučil riaditeľ väznice aj spoluväzenkyne. Právnik prípad údajne dlhší čas sleduje. Zdravotný stav zadržanej je naďalej relatívne v poriadku. Sťažovala sa iba na horúčavu. Dnešného pojednávania na súde sa zúčastnila aj zástupkyňa českej ambasády.

Pakistanskí colníci Terezu zadržali údajne potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ sa podľa pakistanskej tlače chystala pokračovať do Írska. Heroín našli colníci v kufri zadržanej.

Za pašovanie drog sú v Pakistane zvyčajne veľmi vysoké tresty, výnimkou nie je ani trest smrti. Podľa českého ministerstva zahraničia sa ale spravidla neuplatňuje voči cudzincom. České ministerstvo spravodlivosti v marci uviedlo, že Česko chce s Pakistanom uzavrieť zmluvu o vydávaní väzňov. Úrad snahu zdôvodňuje práve prípadom Češky zadržanej v januári v Pakistane.